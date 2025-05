- pubblicità -

Venerdì 23 maggio sarà una giornata di festa all’insegna dei libri e dello sport patrocinata del Comune di Pomigliano D’Arco, assessorato alle politiche sociali e sport. Allo stadio del rugby “Giuseppe Leone” di Pomigliano D’Arco NA si comincia alle ore 10,00 con la presentazione del libro “Poche Ma Buone – Le vittorie dell’Italia nel Sei Nazioni di Rugby” (Edizioni Ultra) del pomiglianese Felice Panico, regista teatrale, autore e attore appena rientrato dal Salone Internazionale del Libro di Torino.

La presentazione del libro di Felice Panico a Pomigliano D’Arco diventa così l’occasione per una vera e propria tavola rotonda in cui assieme all’autore dialogheranno tante celebrità del mondo dell’italrugby campano e nazionale. Saranno presenti Salvatore “Totò” Perugini, mitico pilone della Nazionale Italiana citato dall’autore nel libro in occasione della vittoria dell’Italrugby contro la Scozia nel 6 Nazioni del 2007, Gabriele Gargano Consigliere della Federazione Italiana Rugby, Giancarlo Melillo presidente del Comitato Regionale Campano della FIR, il giocatore internazionale di rugby Franco Salierno oggi responsabile del “Progetto Sud” per la pratica del rugby nelle scuole, Salvatore De Falco ex arbitro internazionale, Maurizio Bertolotto Consigliere Nazionale della Commissione Nazionale Arbitri FIR, Nicola Manna ex rugbista e scrittore, il vice sindaco di Pomigliano D’Arco e assessore allo sport Domenico Leone, figlio dell’arbitro internazionale di rugby Giuseppe Leone. Modera il giornalista Felice Massimo De Falco.

Al termine della tavola rotonda seguirà una sessione di Rugby TAG a cura di Salvatore De Falco, pensata appositamente per le ragazze e i ragazzi delle scuole e dei circoli sportivi G.S. Rugby Pomigliano, Rugby Campania e Associazione Polisportiva Comunale.

“Sono felicissimo che la presentazione del mio libro diventi l’occasione per un’iniziativa così ricca e articolata, che sia riuscita a coinvolgere tante personalità del mondo dell’Italrugby – commenta l’autore e regista Felice Panico – il rugby è uno sport fantastico in cui l’aspetto agonistico si esalta attraverso il rispetto dell’avversario, delle regole e dello spirito di squadra. Il mondo del rugby si rivela un ambiente sano e costruttivo – conclude Felice Panico – in particolare per le giovani generazioni che attraverso questo magnifico sport possono trovare un’ affascinante dimensione di gioco e condivisione”.

L’appuntamento è per venerdì 23 maggio dalle ore 10,00 allo Stadio del Rugby “Giuseppe Leone” di Pomigliano D’Arco, Strada Provinciale Acerra – Pomigliano , Pomigliano D’Arco NA. Ingresso libero fino a esaurimento posti.