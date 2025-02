Pozzuoli il primo festival del “Giallo Flegreo”

- pubblicità -

È tutto pronto per “Giallo Flegreo” il primo Festival italiano dedicato alla Letteratura Gialla antica e moderna che si terrà a Pozzuoli giovedì 20 febbraio e lunedì 26 maggio alle ore 10.30 presso l’Accademia dei Campi Flegrei (Via Campi Flegrei 12).

Il Festival promosso dall’Accademia dei Campi Flegrei è organizzato con la Diocesi di Pozzuoli, Villaggio Letterario, Gruppo archeologico Kyme e Lunaria Onlus A2 e gode del patrocinio morale dell’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei

Durante la prima giornata dopo i saluti istituzionali di Roberto Della Rocca, direttore dei Beni Culturali della Diocesi di Pozzuoli e di Francesco Maisto direttore dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei seguono i saluti dei membri del Direttivo dell’Accademia dei Campi Flegrei: Gea Palumbo, Anna Russolillo, Giulio Sodano, Roberto Della Rocca, Sonia Gervasio e Maria Teresa Moccia di Fraia.

La prima sessione del Festival è dedicata a “Tacito, Svetonio, Dione Cassio. Il lato giallo del mondo antico, eventi tragici accaduti nei Campi Flegrei, nel filtro degli antichi autori” con gli interventi del professor Giovanni Brizzi (Università di Bologna), con “I Personaggi tragici del mondo romano” e della professoressa Maria Luisa Chirico (Università Luigi Vanvitelli) con “Morti sospette nel mondo antico tra Baia e Miseno”.

Fin dall’apertura sarà possibile l’iscrizione dei partecipanti per costituire la Giuria popolare; le iscrizioni termineranno alle 12.30, quando inizierà la seconda sessione: “Leggere gli antichi Gialli”, con le Lectrices e i Lectores in fabula. Chiuderà la giornata la sessione “Antichi e Moderni” quando entrambe le Giurie voteranno per il più bello tra i Gialli antichi.

Alle 14.00 si potrà assistere alla Lettura del Bando Pubblico che invita gli scrittori e le scrittrici (o aspiranti tali) di gialli a gareggiare con gli antichi scrivendone a loro volta uno.