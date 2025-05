Premio Elsa Morante, il giorno della cerimonia

- pubblicità -

Tutto pronto per la XXXIX edizione del Premio Elsa Morante, che ricorda la grande scrittrice nel quarantennale della sua scomparsa. Il 13 maggio alle 10 del mattino, infatti, ben due sale di Città della Scienza, a Napoli, apriranno i battenti per ospitare un po’ più di mille tra studenti e pubblico di lettori, che avranno la fortuna di poter provare dal vivo le emozioni dell’evento di cultura e spettacolo che in circa 40.000 seguiranno dall’ Italia e dall’ estero anche in diretta streaming sulle pagine social del Premio.

11 i vincitori nei vari ambiti della creazione e della cultura, accompagnati dai vertici delle più importanti case editrici, 10 i giurati guidati dalla più amata delle scrittrici italiane, Dacia Maraini. Una cinquantina di giornalisti accreditati, provenienti da ogni città. Tutto questo fa del Premio Elsa Morante la più prestigiosa istituzione culturale del Sud Italia, prima anche per riscontro sui media nazionali tra quelle che nascono in Campania.

Ma entriamo nel dettaglio dei nomi. La kermesse è presentata dall’attore Alessandro Incerto e dalla giornalista Tiuna Notarbartolo, che è anche il direttore della manifestazione.

La giuria presieduta da Dacia Maraini è composta da: Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Antonio Parlati, Alfredo Rapetti Mogol, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, e la stessa Tiuna Notarbartolo. Il vincitore della sezione Narrativa del Premio Elsa Morante 2025 è scrittore e regista Roberto Andò con il suo “Il coccodrillo di Palermo” pubblicato da La nave di Teseo. I Premio Elsa Morante Ragazzi saranno assegnati a Alessandro D’Avenia con “Resisti cuore” (Mondadori), “Premio Elsa Morante Ragazzi – Il sapere”; a Donatella Di Pietrantonio con “Lucciole, squaletti e un po’ di pastina” (Salani) “Premio Elsa Morante Ragazzi – Narrativa” e Francesca Mannocchi “Sulla mia terra” (De Agostini) “Premio Elsa Morante Ragazzi – La Storia”. Nicola Campiotti, con il suo “Tutto tra noi è infinito” (Sperling & Kupfer) vince la sezione Opera Prima; Barbara Baraldi, sceneggiatrice di Dylan Dog con la sua “Jenny”(Bonelli), vince la sezione Graphic Novel; Daniela De Crescenzo e Tommaso Montanino con “Il Narcos” (Paper first) vincono il Premio Elsa Morante Nisida, scelto insieme ai ragazzi del carcere minorile. Vengono attribuiti tre Premi Elsa Morante Ragazzi Musica, a LDA, Luca D’Alessio, come cantante R&B, al suo produttore R&B Noya e ad Anastasio per la sua musica d’autore.

In sala anche molti nomi eccellenti della città ospite, a cominciare da Riccardo Villari, Presidente di Città della Scienza, e, tra gli altri, il Generale Francesco Bianco, il Presidente del Distretto Aerospazio Campania Luigi Carrino, l’ingegnere Francesco Floro Flores, il dirigente dell’Ufficio Cultura Regionale Giorgio Izzillo, Giulia e Guido Giannini, Gianluigi e Salvatore Scognamiglio, Vincenzo Borrelli, Vincenzo Cappello, Giuseppe Ascione, Anna Zolfo del Ministero degli Esteri, il direttore dell’IPM di Nisida Gianluca Guida, e molti dirigenti di Istituti scolastici campani.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, è coordinato da Iki Notarbartolo; Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione, Umberto Amicucci cura la veste grafica, mentre l’ufficio stampa è affidato a Lisa Terranova ed è realizzato col Patrocinio del Ministero degli Esteri, in partenariato con: la Regione Campania, Sire – Ricevimenti d’autore, Ninni-Scognamiglio Centro Diagnostico, Arec, Ascione Coralli, Officine Grafiche F Giannini & Figli, Accademia Medeaterranea, Il Confronto, Fnism.