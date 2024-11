Prima di Abbracciame, il libro di Andrea Sannino

- pubblicità -

Il 26 Novembre è arrivato in libreria PRIMA DI ABBRACCIAME (Edizioni MEA) di Andrea Sannino, a cura di Stefano Vannini con la prefazione di Maurizio de Giovanni.

Il cantautore e attore presenterà al pubblico il suo libro alla Mondadori Bookstore di Galleria Umberto I a Napoli il 30 Novembre 2024 alle ore 17,30. Introdurrà l’evento Franco Simeri (Speaker, Conduttore radio/tv, Giornalista ed Editore), dialogherà con l’autore Michelangelo Iossa (Giornalista, Scrittore e Docente Universitario).

La testimonianza di vita di un ragazzo che, grazie alla sua testardaggine, alla sua perseveranza, alla sua determinazione è riuscito a realizzare il suo sogno, diventare cantante.

Racconti di vita quotidiana. In queste pagine Andrea ci svela storie inedite, curiosità e paradossi del suo percorso umano che vogliono essere da esempio e stimolo per chi insegue il proprio sogno, qualunque esso sia… senza scuse.

Un messaggio di speranza, di incoraggiamento a non rinunciare davanti alle difficoltà.

È una storia di vicoli, di amicizie, di coincidenze e di amore.

Amore per la sua città, per la sua famiglia, per la sua terra e per la sua Marinella.

Andrea Sannino spiega perché ha deciso di scrivere un libro:

<<Ho accettato di scrivere questo libro dopo un po’ di tempo dalla prima proposta editoriale per un unico motivo: parlare ai ragazzi.

Voglio portare loro un messaggio:“Non abbatterti… NON HAI SCUSE”.

Raccontando il mio vissuto, il mio percorso, il mio modo di reagire di fronte ad un contesto sociale non facile, voglio spronare i ragazzi ad inseguire il proprio sogno qualunque esso sia.

Mi racconto in queste pagine senza filtri, con una scrittura semplice e diretta. La mia “non resa” di fronte agli ostacoli che ho trovato lungo il mio percorso deve essere un esempio a non mollare.

Spero che questa mia testimonianza di vita possa raggiungere quanti più sognatori possibili. Sono felicissimo per aver raggiunto già il sold out nel pre ordine online del libro e di questo ringrazio tutto il mio pubblico >>.

Così Maurizio de Giovanni nella sua prefazione:

<<Le pagine che seguono sono il riflesso di un’anima sincera, capace di trasformare le sfide in melodie e i sogni in versi.

Attraverso il racconto della sua vita e delle sue esperienze, Andrea ci invita a conoscere non solo l’artista, ma soprattutto l’uomo che si cela dietro le note, condividendo con noi momenti di vulnerabilità, risate, lacrime e speranza>>.

Antonio Esposito, AD di Edizioni MEA:

<<Edizioni MEA ha “abbracciato” il progetto editoriale di Andrea Sannino perché promotore di un messagio di perseveranza ad inseguire e realizzare i propri sogni nonostante le difficoltà che la vita presenta… senza scuse>>.