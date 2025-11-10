Prime persone, Erri De Luca racconta l’Antico Testamento

- pubblicità -

Martedì 11 novembre, alle ore 18.00, Erri De Luca incontra i suoi lettori a Napoli per presentare Prime persone, edito da Feltrinelli.

L’appuntamento, a cura di Feltrinelli, si terrà presso La Santissima – Community Hub, negli spazi dell’ex Ospedale Militare di Vico delle Monache, 1. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

In questo nuovo lavoro, in un libro di straordinaria intensità.

Quella con le scritture sacre per Erri De Luca è una frequentazione fitta e di lungo corso. Dal contatto prolungato con le sue pagine nasce questo racconto dell’Antico Testamento per la viva voce dei personaggi che lo popolano. Sono autobiografi e folgoranti. Erri De Luca parte dalle prime persone create, Adamo ed Eva – Adàm e Hauà –, per dare via via la voce, in ordine di apparizione, a una scelta moltitudine dei loro discendenti. Ciascuno parla in prima persona, cerca riparo nelle parole a quei fatti, oppure li rivendica, li chiarisce, li precisa.

Voci potenti, piene di verità o di carità, di forza contro le avversità, di speranza, di peccati ormai irredimibili: se la presenza del divino è indubbia, è la loro umanità, il loro arbitrio a farli spiccare e a renderli memorabili.