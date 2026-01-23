Purgatorio, Ilaria Palomba presenta il suo libro a Iocisto

- pubblicità -

Venerdì 23 gennaio alle ore 18.30 la Libreria Iocisto di Napoli ospita la presentazione di Purgatorio, il nuovo libro di Ilaria Palomba, pubblicato da Alter Ego Edizioni.

L’incontro si svolgerà in presenza presso la libreria (Via Domenico Cimarosa 20, Piazza Fuga – Napoli) e sarà trasmesso anche in diretta Facebook Live, per permettere la partecipazione del pubblico a distanza.

A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Anna Calì, mentre le letture di alcuni brani del libro saranno affidate a Mariaelena Masetti Zannini, dando voce e corpo a un testo intenso e stratificato, che esplora zone di confine dell’esperienza umana, tra dolore, espiazione e possibilità di rinascita.

”Per me il Purgatorio – spiega Ilaria Palomba – è la dimensione pienamente umana: non ci è dato di raggiungere il Paradiso, e non possiamo neppure dire di essere all’interno di un’eterna dannazione senza via d’uscita. Purgatorio parla di relazioni tossiche, ambizioni mancante, fallimento, disturbi di personalità (borderline in particolare), un contesto sociale che rovina. Parla di suicidio e di miracolo. È un libro letterario, e non è una mera testimonianza. Sono contenta di portarlo a Napoli, con Anna Calì e Mariaelena Masetti Zannini, ancora piene – Mariaelena e io – di gratitudine per lo spettacolo su Purgatorio, pregne di quell’energia potentissima. Voglio che arrivi ciò che deve arrivare, nulla di più e nulla di meno, non interferisco con l’acquisizione di significato di ogni singolo lettore; dei miei libri ciascuno porta a casa una parte di sé, può essere una parte che accoglie, o una parte che rifiuta. Credo che chi parli di disagio non parli di eccezioni ma di una parte fragile presente in ciascuno, la più vera, quella che siamo soliti nascondere.

Purgatorio si presenta come un’opera di forte impatto emotivo e simbolico, in cui la scrittura di Ilaria Palomba scava nelle profondità dell’animo, restituendo una narrazione densa, poetica e disturbante, capace di interrogare il lettore sul senso della colpa, della sofferenza e della trasformazione.

L’evento rientra nelle attività culturali promosse dalla Libreria Iocisto, da sempre impegnata nella diffusione della cultura e nel sostegno alla letteratura contemporanea attraverso incontri, presentazioni e momenti di confronto con autori e autrici.

Info:

Libreria Iocisto

Via Domenico Cimarosa, 20 – Napoli

Tel. 081 5780421