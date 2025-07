Quando il tempo è cattivo, il primo romanzo di Maria Rosaria De Stefano

- pubblicità -

Prima e imperdibile presentazione per l’opera prima di Maria Rosaria De Stefano che presenterà il libro “Quando il tempo è cattivo”, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana La Cisterna. L’appuntamento è previsto per martedì 15 luglio alle ore 20 presso la sala consiliare del Comune di Procida. L’evento è organizzato dall’Associazione Amato Libro. Dopo i saluti della presidente Diana Melles (Amato Libro), dialogheranno con l’autrice Francesca Borgogna docente di materie letterarie presso l’Istituto Superiore di Procida e Tiuna Notarbartolo giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante.

“Quando il tempo è cattivo” è un breve romanzo che ripercorre le vicende di una coppia di innamorati che sfidano le convenzioni del piccolo centro in cui si trovano a vivere. Per una serie di motivi che il lettore scoprirà leggendo, la bambina frutto dell’amore contrastato verrà allontanata dalla famiglia di origine con enorme dolore per i protagonisti della vicenda. La storia parla di famiglia, amore, odio, litigi, equivoci ed incomprensioni. È la vicenda di una delle tante famiglie di oggi, di ieri e di domani, che percorre una cronologia ben definita che inizia e finisce con una nascita. Vi si svelano dinamiche di potere ma anche di amore sullo sfondo di un’isola che specialmente nell’epoca in cui è ambientato il romanzo, era particolarmente pittoresca. Il romanzo si snoda infatti sullo sfondo di una Procida consueta, gretta e piccolissima che consentirà, nonostante tutto, all’io narrante di costruire una propria vita completa, appagante e felice.

Maria Rosaria Di Stefano nasce a Procida nel 1955, figlia di un professore e di una casalinga. Porta avanti gli studi umanistici e si laurea a pieni voti presso l’Università ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli. In seguito persegue gli studi e le abilitazioni che le consentono, dopo un anno di prova nella città di Padova, di diventare docente negli istituti superiori. Oggi vive tra Roma e Procida. “Quando il tempo è cattivo” è la sua opera prima.

AUTORE: MARIA ROSARIA DI STEFANO

TITOLO: QUANDO IL TEMPO È CATTIVO

EDITORE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: LA CISTERNA VOL. 13

PAGINE: 94

PREZZO: 12,00€