Quando Napoli le dava a tutti, il libro di Franco Esposito

Un magnifico affresco della Napoli degli anni 60, bella e vincente come mai, che dominava in tutti gli sport, sulle ali del boom economico e sociale, rendendosi modello per tutta l’Italia.

“Quando Napoli le dava a tutti – Quei favolosi anni 60 di sport e di vita fino ai tempi di Diego Maradona” è il nuovo libro di Franco Esposito, edito da LeVarie, che sarà presentato venerdì 7 novembre, alle ore 17, al Circolo Savoia, al Borgo Marinari di Santa Lucia.

Insieme con l’autore interverranno il padrone di casa, il presidente del Savoia Fabrizio Cattaneo della Volta, il decano dei giornalisti sportivi napoletani, Mimmo Carratelli, autore della postfazione del volume, il presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, l’ex direttore di Sky Sport Massimo Corcione, il giornalista ed editore di LeVarie Marco Lobasso. L’incontro sarà moderato dal giornalista Marco Caiazzo. Sarà un pomeriggio tra amici, campioni, ex campioni e appassionati di sport e della storia della nostra Napoli che hanno già annunciato la propria presenza al Circolo Savoia.

Franco Esposito, per oltre 30 anni inviato del Mattino e poi del Corriere dello Sport, racconta campioni ed eventi vissuti in prima persona nelle stagioni magiche degli anni 60: dagli storici scudetti della Partenope Rugby ai trionfi nell’hockey su prato, dall’indimenticabile vittoria nella Coppa delle Coppe della Partenope Basket ai successi sull’acqua dei velisti e in piscina di nuotatori e pallanuotisti, dal tatami ai ring del pugilato, arrivando ai successi del Napoli nel calcio. Sullo sfondo, le emozioni dei Giochi del Mediterraneo a Napoli nel 1963 e, tre anni prima, dell’Olimpiade della vela nel Golfo. Guidato dai ricordi e da un archivio giornalistico unico, Franco Esposito immerge il lettore in una storia indimenticabile, tra grande sport ed eventi legati al boom sociale ed economico di quelle stagioni bellissime.

Nel libro anche due preziosi capitoli, il primo dedicato ai successi napoletani del primo Novecento, il secondo ai trionfi sportivi di Napoli negli anni 70 e 80, fino all’arrivo di Diego Armando Maradona. Il volume è arricchito dalla prefazione del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, napoletano doc e protagonista da atleta ai Giochi Olimpici nella canoa.

Il volume (352 pagine, 16 euro) sarà in libreria e acquistabile nei bookstore web dal 5 novembre prossimo,