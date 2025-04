Quello che so di te, il libro di Nadia Terranova finalista Strega 2015

- pubblicità -

Lunedì 28 aprile 2025, alle ore 18.00, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli accoglie Nadia Terranova, tra le autrici più raffinate e incisive della narrativa italiana, per la presentazione del suo nuovo romanzo, Quello che so di te (Guanda), tra i dodici finalisti del Premio Strega 2025. A conversare con lei sarà Emanuele Bosso, in un incontro aperto al pubblico che si preannuncia come un viaggio nei luoghi segreti della memoria, tra radici familiari, eredità taciute e domande che non smettono di farsi sentire.

C’è una donna in questa storia che, di fronte alla figlia appena nata, ha una sola certezza: da ora non potrà mai più permettersi di impazzire. La follia nella sua famiglia non è solo un pensiero astratto ma ha un nome, e quel nome è Venera. Una bisnonna che ha sempre avuto un posto speciale nei suoi sogni. Ma chi era Venera? Qual è stato l’evento che l’ha portata a varcare la soglia del Mandalari, il manicomio di Messina, in un giorno di marzo? Per scoprirlo, è fondamentale interrogare la Mitologia Familiare, che però forse mente, forse sbaglia, trasfigura ogni episodio con dettagli inattendibili. Questa non è solo una storia di donne, ma anche di uomini. Di padri che hanno spalle larghe e braccia lunghe, buone per lanciare granate in guerra. Di padri che possono spaventarsi, fuggire, perdersi. Per raccontare le donne e gli uomini di questa famiglia, le loro cadute e il loro ostinato coraggio, non resta altro che accettare la sfida: non basta sognare il passato, bisogna andarselo a prendere. Ritornare a Messina, ritornare fra le mura dove Venera è stata internata e cercare un varco fra le memorie (o le bugie?) tramandate, fra l’invenzione e la realtà, fra i responsi della psichiatria e quelli dei racconti familiari.

Nadia Terranova è un’autrice italiana. Dopo la laurea in Filosofia e il dottorato in Storia, ha intrapreso un percorso creativo che spazia dai romanzi alla letteratura per ragazzi, ottenendo prestigiosi riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Con il suo romanzo d’esordio, Gli anni al contrario (Einaudi, 2015), ha conquistato il pubblico e la critica, vincendo premi come il Bagutta Opera Prima e il Brancati, e affermandosi anche a livello internazionale.

La sua consacrazione arriva con Addio fantasmi (Einaudi, 2018), finalista al Premio Strega e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Alassio Centolibri e il Premio Martoglio. La scrittura di Nadia Terranova si distingue per la capacità di esplorare temi universali come la memoria, il lutto e il senso di appartenenza con rara sensibilità e profondità. Autrice eclettica, si è dedicata anche alla letteratura per ragazzi con titoli come Omero è stato qui (Bompiani, 2019) e il pluripremiato Il segreto (Mondadori, 2022), che le è valso il Premio Andersen. Tra gli altri titoli, Trema la notte (Einaudi, 2022), Quello che so di te (Guanda, 2025).

Con Quello che so di te, l’autrice firma un’indagine poetica e implacabile sul potere della memoria, sulle origini e su ciò che resta, o ritorna, quando proviamo a raccontarci.