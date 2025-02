Racconti nella rete, presentazione Antologia 2024

Il premio Racconti nella Rete® si caratterizza per l’alta qualità dei testi che hanno partecipato al concorso. Questi selezionati per la ventitreesima edizione a nostro avviso sono stati i migliori, ma nel sito www.raccontinellarete.it si possono leggere altri piccoli gioielli. Nei vari generi rappresentati ha prevalso, come sempre, il racconto che tratta di sensazioni e sentimenti, di famiglia o di amore, con molte trame e soluzioni narrative interessanti. Soluzioni che rivelano come si possano trovare sempre nuove idee nonostante le migliaia di testi pervenuti finora e selezionati.