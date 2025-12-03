Rassegna dei libri più letti a novembre e consigli per regalare libri a Natale

- pubblicità -

Il libro più discusso a novembre sul nostro gruppo FB Un libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri è stato il romanzo di Alcide Pierantozzi, Lo Sbilico che affronta il delicato tema del disagio psichiatrico e ha toccato il cuore di molti lettori.

Natale è alle porte e non può essere Natale senza un libro da leggere o regalare! Se vi servono idee o suggerimenti, venite con noi per un giro in libreria!

Io Sono Cleopatra (Neri Pozza, 2025) di Natasha Salomon è una buona idea se amate il romanzi storici:

Cleopatra è la nuova regina d’Egitto e non si lascia intimorire dalle trame di Tolomeo o da Cesare, l’uomo forte di Roma che nelle mani della regina sarà solo una pedina del grande gioco di potere. O forse qualcosa di più…

Se amate il fantasy, non perdete. Galaphile (Mondadori, 2025) di Terry Brooks che ritorna nel mondo di Shannara per raccontare come tutto è iniziato, addentrandosi in un’epoca cruciale e finora inesplorata, che cambierà per sempre il volto delle Quattro Terre.

Se amate i saggi e la storia contemporanea, potreste leggere

C’Era Una Volta In Italia. Gli Anni Ottanta, di Enrico Deaglio e Ivan Carozzi (Feltrinelli, 2025) in libreria dal 3 dicembre.

Un decennio raccontato come un grande romanzo civile, costruito attraverso cronache, voci, immagini, fatti, sogni, mode e paure. Una narrazione corale in cui la Storia entra nelle case con il telegiornale e la pubblicità, con le stragi e con la musica.

Buona lettura e buone feste!

Consigli per gli acquisti

Questa è la rubrica nella quale diamo spazio agli scrittori emergenti, agli editori indipendenti e ai prodotti editoriali che rimangono fuori dal circuito della grande distribuzione.

La Teoria delle Dinamiche Risonanti – Diplomazia Economica e Politica della nuova Era (Youcanprint, 2025) è il nuovo saggio saggio in cui Fabio Presicce fonde la logica della meccanica con l’interpretazione dei fenomeni geopolitici contemporanei, offrendo una lettura scientifica per l’interpretazione del nostro presente, alla disperata ricerca di un nuovo ordine, per comprendere quali rischi e minacce possano esservi occultati.

Sì Viaggiare, di Aldo Campostrini (auto-pubblicazione, 2025), un libro che racconta non tanto l’esperienza turistica, quanto la scoperta del mondo, l’arricchimento personale e il valore sociale legato all’idea di lunghi viaggi.

Dite Addio A Luana Green è il nuovo giallo di Marco Alberici (auto-pubblicazione, 2025), che riporta i suoi lettori a Milano, per seguire la terza indagine del commissario Marco Manfrè: un giallo classico, dalla trama realistica e dalla narrazione scorrevole.

Incontri con gli autori

Abbiamo intervistato per voi Claudia Piccini, Fabio Presicce e Gabriella Genisi.

Per rimanere aggiornati su novità e curiosità dal mondo dei libri, venite a trovarci sul sito www.ilpassaparoladeilibri.it