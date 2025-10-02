Rassegna dei libri più letti a settembre

- pubblicità -

Il Libro del Mese – La Scelta dei Lettori

Il più discusso tra i titoli presenti sul nostro Gruppo FB è Quando I Fiori Avranno Tempo Per Me, di Sara Gamabazza, uno struggente romanzo al femminile, accolto molto bene dalla community.

Per molti l’autunno è il momento migliore per dedicarsi alla lettura e già in ottobre le case editrici iniziano a proporre le novità che presto troveremo in classifica.

Il 30 settembre 2025 arriva finalmente anche in Italia Estranea (Garzanti) di Yael van der Wouden, il romanzo d’esordio che ha già conquistato sia la critica che il pubblico. È un thriller psicologico e gotico, una storia d’amore proibita e un romanzo storico che affronta le ferite ancora aperte dell’Europa del dopoguerra.

Feltrinelli pubblicherà La Terra Del Dolce Domani, inedito di Harper Lee (1926-2016) e ora pubblicato contemporaneamente in 19 paesi. Raccoglie 8 racconti che l’autrice – Premio Pulitzer – ha scritto nel corso degli anni ’50, prima, quindi, del suo capolavoro, il longseller Il buio oltre la siepe. In aggiunta, anche 8 saggi. In libreria dal 21 ottobre.

Torna in libreria, il 21 del mese, Arundhati Roy con l’atteso memoir Il Mio Rifugio E La Mia Tempesta (dal 21 ottobre per Guanda, nella traduzione di Tiziano Lo Porto). L’autrice indiana ripercorre la sua infanzia, per analizzare gli anni che la portarono alla scrittura e alla notorietà, un tuffo nella storia di una nazione (e in quella personale di una delle sue scrittrici indiane più amate e premiate).

Consigli per gli acquisti

Questa è la rubrica nella quale diamo spazio agli scrittori emergenti, agli editori indipendenti e ai prodotti editoriali che rimangono fuori dal circuito della grande distribuzione.

Briciola – Memorie di una cagnolina che ha cambiato tutto scritto da Massimiliano Priore (auto-pubblicazione, 2025) è la storia di una piccola maltese, una lettura emozionante e divertente, che invita a considerare gli animali domestici come veri maestri di amore incondizionato.

Eh, Bambin (Albatros 2025), un romanzo di formazione della scrittrice Magda Maddalena Marconi, già autrice di testi scientifici a carattere psicologico, una storia autobiografica che guida senza cercare la facile pietà.

La Terra di Nessuno – Echi Dal Bosco Delle Anime (Baima Ronchetti Tipografia Editrice, 2025) è il nuovo romanzo di Cristiana Vigliaron, un racconto di lotta per il diritto alla felicità, amore e resilienza, una storia che affonda le radici in una terra povera e fiera e che piacerà agli appassionati di saghe familiari.

