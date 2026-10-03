Rassegna dei libri più letti a settembre a cura de Il Passaparola dei Libri

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RASSEGNA DEI LIBRI – SETTEMBRE 2026

Il Libro del Mese – La Scelta dei Lettori

Il più discusso tra i titoli presenti sul nostro gruppo FB segnaliamo Il Fattore Gatto di Piergiorgio Pulixi, un giallo atipico ambientato durante una cerimonia nuziale che ha conquistato i nostri lettori e lettrici.

Ecco l’autunno, anche se fa ancora caldo, ed ecco le novità più interessanti arrivare nelle librerie nel periodo dell’anno più ricco di proposte.

Corrado e Natalia Augias cercano di restituire l’essenza più autentica e attuale della vita e del pensiero di Machiavelli: L’uomo che inventò la politica, di Corrado e Natalia Augias

Torna in libreria Clara Sanchez con La Stanza Della Verità con un nuovo thriller ambientato nella sua Madrid.

Un ritorno importante è anche quello di Anna Momigliano, premiata giornalista che scrive, tra gli altri, per il Corriere della Sera: il suo nuovo saggio analizza la questione coloniale in Palestina e si intitola Voi Avete Creato Il Nostro Esilio.

Consigli per gli acquisti

Questa è la rubrica nella quale diamo spazio agli scrittori emergenti, agli editori indipendenti e ai prodotti editoriali che rimangono fuori dal circuito della grande distribuzione.

Torna in libreria Scilla Sclavi, già autrice di Fiori Recisi (2023) e lo fa con un nuovo thriller dal titolo Il Lato Disumano (Scatole Parlanti, 2026) un romanzo teso e drammatico, che riprende personaggi e temi del precedente Fiori Recisi e racconta una nuova storia di coraggio e ricerca di giustizia.

Abbiamo scelto per voi Come Rimorchiare Se Ti Chiami Zeus e altri miti (Edizioni Efesto, 2026) una godibile lettura nella quale Marcello Mariano ripercorre alcuni dei miti più celebri con ironia, riferimenti alla cultura pop e uno sguardo decisamente poco scolastico.

Incontri con gli autori

Abbiamo intervistato per voi Scilla Salvi , Serena Venditto , Emanuela Canepa , Gianni Solla , Sarah Savioli , Marina Marazza e Santina Cosetta Se volete incontrare Matteo Bussola, Alberto Angela e Alessia Gazzola sappiate che sono nell’elenco degli ospiti del prossimo Lucca Comics&Games; maggiori informazioni sul sito della manifestazione.

Per rimanere aggiornati su novità e curiosità dal mondo dei libri, venite a trovarci sul sito www.ilpassaparoladeilibri.it