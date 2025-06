Ray-Ban, un’icona senza tempo

- pubblicità -

“Non è solo un occhiale, ma un’icona senza tempo”: Ray-Ban, il brand che ha catturato cuori (e occhi) di milioni di persone è al centro del libro di Paola Esposito, giovane scrittrice napoletana che firma – per la fortunata collana Brand di Diarkos Editore – un libro che traccia il cammino della Ray-Ban, dal suo inizio come “soluzione tecnica” alla trasformazione in icona di stile, fino alla conquista delle passerelle, del cinema e delle strade di tutto il mondo, simbolo di libertà e di anticonformismo.

Sarà la libreria UBIK di Napoli (Via Benedetto Croce, 28) ad ospitare – LUNEDÌ 30 GIUGNO 2025 ALLE ORE 18.00 – la prima presentazione nazionale del libro di Paola Esposito, intitolato “RAY-BAN. Storia del brand che ha conquistato cuore e occhi di milioni di persone”.

A dialogare con l’autrice sarà il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, docente di Teorie e Tecniche di Branding presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

Nato nel 1937 come un’innovazione militare per la protezione degli occhi dei piloti dell’Us Air Force, il brand Ray-Ban ha saputo trasformarsi in un simbolo di stile e personalità. La sua storia è una testimonianza di resilienza, creatività e capacità di adattamento alle esigenze del mercato e dei gusti del pubblico.

Attraverso una narrazione ricca di aneddoti, dettagli storici e curiosità, Paola Esposito esplora anche il lato più umano del marchio, raccontando i volti e le menti che hanno contribuito a costruirne il successo.

Dalla collaborazione con attori leggendari come James Dean e Audrey Hepburn all’evoluzione del design e della tecnologia degli occhiali, ogni capitolo svela un aspetto nuovo di questa storica marca. Perché, in fin dei conti, i Ray-Ban non sono mai stati solo un accessorio, ma un elemento di stile e di identità, capace di attraversare le epoche senza mai perdere la sua aura di esclusività e modernità. Un racconto che celebra la grandezza di una leggenda che, ancora oggi, continua a definire la visione del mondo.

L’AUTRICE

PAOLA ESPOSITO (Napoli, 2002) studia e lavora nell’ambito della comunicazione. Ha partecipato all’antologia Storie per un anno in cento parole (2018) e all’antologia Disavventure d’amore in cento parole (2021). Ha pubblicato un racconto nella raccolta Prendiamoli per mano (2019) per la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sul tema dello sfruttamento minorile.

Esordisce, nel 2023, sotto lo pseudonimo di Naya Mason, con il suo primo romanzo L’ombra dei tuoi baci e, nel 2024, con la sua prima raccolta di poesie dal titolo Cupido.