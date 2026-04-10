Ricomincio da me alle Librerie Feltrinelli, conversazioni con la Gen Z

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Le librerie diventano palcoscenici di momenti di confronto tra generazioni sul presente: nasce così “Ricomincio da me”, la nuova rassegna del Gruppo Feltrinelli che, dal 15 aprile al 7 maggio, trasforma le librerie in spazi di ascolto, confronto e partecipazione, aprendo un dialogo tra generazioni.

Il calendario si apre il 15 aprile a Napoli, con un gioco – nella forma di una “battle” – che vedrà un confronto tra generazioni sul linguaggio e sui modi di raccontarsi oggi guidato dalla linguista Vera Gheno.

Il gioco a squadre coinvolgerà tre gruppi rappresentativi delle generazioni Gen Z, Millennials e Boomer insieme a Gen X.

La sfida, costruita “a colpi di parole”, nasce con l’obiettivo di mettere a confronto linguaggi, esperienze e percezioni del disagio nelle diverse fasce generazionali, favorendo un dialogo dinamico e partecipato.

La generazione Z sarà rappresentata dagli studenti dei licei Mercalli e Umberto I di Napoli, protagonisti attivi del confronto.

Inserito all’interno della campagna “Leggere insegna a leggere”, il progetto nasce con l’obiettivo di creare uno spazio reale in cui ragazze e ragazzi possano interrogarsi sul presente e immaginare il proprio futuro, attraversando temi come identità, relazioni, emozioni, diritti e trasformazioni sociali.

Accanto alla rassegna prende avvio anche il progetto Formazione Scuola Lavoro (FSL), che coinvolge per la prima volta le scuole secondarie di secondo grado all’interno degli eventi.

Le studentesse e gli studenti partecipano agli incontri dopo un percorso di preparazione in classe e contribuiscono al dialogo con autori e relatori come interlocutori attivi.

«Con “Ricomincio da me” vogliamo rafforzare il ruolo delle librerie come spazi vivi di confronto, in cui le nuove generazioni possano riconoscersi, esprimersi e sviluppare uno sguardo consapevole sul presente», dichiara Barbara Nardi, Direttrice Generale Polo Canali del Gruppo Feltrinelli.

«In un contesto attraversato da profonde trasformazioni sociali e relazionali, crediamo che la cultura possa offrire strumenti fondamentali per interpretare la complessità e generare nuove possibilità di dialogo. Creare occasioni di ascolto autentico e partecipazione attiva significa accompagnare ragazze e ragazzi in un percorso di crescita, aiutandoli a immaginare il proprio futuro e a costruire relazioni più consapevoli e responsabili».