Roberto Amodio Capitano per Sempre

- pubblicità -

Mercoledì 16 ottobre alle ore 18:30, sarà il Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia ad ospitare una serata kermesse per discutere sui grandi temi del pallone. Un omaggio ai Capitani del calcio e al Giornalismo che ama il Racconto dello sport. E premio speciale Capitani per sempre a Roberto Amodio storia della Juve Stabia.

Dopo i saluti di Giuseppe Esposito, Presidente del Circolo Velico Stabia e del Sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza con il Promoter della rassegna letteraria #unlibrosottolestelle Alfonso Giarletta, il dibattito sarà introdotto dal Vicepresidente del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia Vincenzo Ungaro, allenatore per diletto, mentre l’allenatore di rango presente sarà Gigi De Canio – da calciatore anche storico capitano. Di prestigio per il calcio stabiese di oggi la presenza del presidente della Juve Stabia Andrea Langella. Ricordi e considerazioni affidate al giornalista di lungo corso *Gaetano Imparato*, stabiese doc.

Una serata davvero speciale interamente dedicata alla passione per il calcio con occhio e cuore alle figure mitiche dei Capitani e di chi li ha amati. Al proscenio le indimenticabili figure dei condottieri che hanno fatto innamorare milioni di appassionati del calcio coi grandi club italiani e stranieri, le nazionali e i campanili del pallone raccontati nel libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola, storico volto della RAI e Presidente dell’Unione Sportiva Stampa Italiana. Storie emozionanti che toccheranno i cuori e che saranno esaltate con l brani tutti da leggere di Capitani per sempre che prende spunto dalla storia del mitico Antonio Juliano, un omaggio dedicato alla memoria del grande calciatore azzurro, capitano indimenticabile, recentemente scomparso.

Il libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola, edito da LeVarie, marchio editoriale ideato da Marco Lobasso, rappresenta allo stesso modo un atto d’amore verso il calcio e verso quei meravigliosi condottieri di ieri e di oggi, che hanno regalato emozioni e passione ai tifosi di tutto il mondo. Il volume ospita la magnifica prefazione dello scrittore e divulgatore scientifico Marino Niola e si arricchisce della prestigiosa collaborazione di Grandi Firme del giornalismo italiano, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Calciatori. Il ritratto di Luca Vialli è firmato da Paolo Condò tra i più apprezzati giornalisti italiani opinionista ed editorialista di Sky e autore di pezzi di classe su Repubblica quello di Buffon da Matteo Marani mentre Riccardo Cucchi ricorda Pino Wilson e Marco Civoli il baffo Beppe Bergomi. Ci sono tutti i grandi uomini con fascia nel libro e della forza della fascia parlerà ricevendo il premio speciale Capitani per Sempre, Roberto Amodio grande calciatore e bandiera della Juve Stabia. Le mitiche figurine della Panini, insieme alle foto di Pietro Mosca, impreziosiscono in immagini un volume unico nel suo genere che vanta il patrocinio dell’AIC l’Associazione Italiana Calciatori.

Capitani per sempre, come il precedente libro Campioni per sempre di Gianfranco Coppola ed edito da LeVarie, sosterrà con i suoi proventi i progetti solidali della Fondazione In Nome della Vita Onlus e di Casa di Tonia, voluti dall’Arcivescovo Emerito di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe.

Al termine dell’incontro i presenti saranno deliziati dall’arte culinaria e dolciaria dello chef Nunzio Illuminato, patron della Baita del Re Resort, coadiuvato dalla straordinaria collaborazione e professionalità dei docenti e degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia.