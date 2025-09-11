Romanzi rosa, Karim B alla Feltrinelli Stazione Centrale domenica 14

- pubblicità -

Il mese di settembre nelle Feltrinelli di Napoli si apre sull’onda rosa del Romance con il firmacopie, in programma domenica 14 settembre alle 16.00 alla Feltrinelli Stazione Centrale, di Karim B. e del nuovo libro “Limitless – senza pietà” (Sperling & Kupfer), terzo capitolo della saga dark romance che ha già conquistato ragazze e ragazzi con oltre 18 milioni di letture su Wattpad, la piattaforma di autopubblicazione su cui è nata la saga e che ha visto affermarsi anche altre opere di giovani autrici romance tra cui After di Anna Todd (Sperling & Kupfer) e Il fabbricante di lacrime di Erin Doom (Magazzini Salani).

La saga Limitless racconta la storia dei fratelli Miller – Jake, Dean, Will e Sky – quattro ragazzi abbandonati dai genitori che vivono in un quartiere difficile del Bronx, dove la sopravvivenza è una battaglia quotidiana. La loro vita, già segnata da debiti e precarietà, viene sconvolta dal ritorno dei Raiders, una banda temuta e spietata composta da Trevor De Marco, Kai Clinton, Alexander Morrison e Tom Philips.

Tra violenza, vendetta, amicizia e amore, il romanzo mette in scena una realtà cruda e senza filtri, dove ogni personaggio è costretto a fare i conti con i propri demoni. Karim B. non edulcora nulla: disturbi alimentari, autolesionismo, droga, abusi e relazioni tossiche sono trattati con grande schiettezza ma anche con empatia, trasformando il Bronx in uno specchio di molte periferie, non solo americane.

Di tinte rosa si tinge anche il Bookclub proposto una volta al mese dalla Feltrinelli di piazza dei Martiri in collaborazione con Romance Book Party e incentrato sulla lettura di Effetto Jane Austen (Feltrinelli) di Federica Brunini.

I titoli di narrativa romance si attestano tra le letture più amate e richieste dai lettori delle librerie Feltrinelli di Napoli. Rispetto allo scorso anno, il genere romance è cresciuto nel 2025 del 12%, e tra i titoli più richiesti compaiono Game of desire di Hazel Riley, Heart on fire. Anime incatenate di Charlotte Rose, Love me Love me e Red di Stefania S. e Onyx Storm di Rebecca Yarros.