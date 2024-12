Sbagliando s’impari, il libro dell’Accademia della Crusca

- pubblicità -

Si dice ìnfido o infìdo? Acqua gasata o gassata? Chi è lo scappato di casa? E perché a volte si inserisce la negazione dopo finché? A queste o ad altre domande troverete risposta in Sbagliando s’impari. Esercizi per mettere alla prova il proprio italiano, il libro pubblicato di recente dall’Accademia della Crusca per Mondadori, dopo il volume Giusto, sbagliato, dipende dello scorso anno.

I lettori troveranno nel libro sia un eserciziario sia un insieme di riflessioni, spiegazioni e risposte ai tanti quesiti che i parlanti si pongono.

Discuteranno del volume e dell’italiano dei nostri giorni Nicola De Blasi, professore di Linguistica italiana e accademico della Crusca, e Donatella Trotta, giornalista e collaboratrice della pagina culturale del “Mattino”.

Saranno presenti i curatori del volume, l’accademico Marco Biffi, il presidente dell’Accademia della Crusca Paolo D’Achille, e la vicepresidente Rita Librandi.