Scritti e Letti per la città, sabato 18 a Palazzo Reale

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Ritorna “Scritti e Letti per la città” una manifestazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli curata dalla Soprintendente arch. Rosalia D’Apice e dalla Funzionaria restauratrice Barbara Balbi.

L’iniziatica si concretizza in un ciclo di incontri promosso dalla Soprintendenza per presentare volumi che approfondiscono la tutela, la storia e il restauro del patrimonio culturale cittadino.

Si tratta di una rassegna culturale fatta di incontri culturali pubblici gratuiti, letture e presentazioni, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al patrimonio culturale attraverso libri, arte e divulgazione culturale, pensata per portare cultura, libri e ricerca fuori dagli ambienti specialistici.

Sabato prossimo 18 aprile, alle ore 10:30, si terrà un incontro nelle Salette Pompeiane del Palazzo Reale di Napoli con lo scopo di promuovere la “tutela conoscitiva” attraverso la diffusione di pubblicazioni specialistiche, rendendo accessibili al pubblico le scelte progettuali e i risultati dei restauri.

Dopo i saluti della Soprintendente verranno presentati tre volumi: il primo da Andrea Pane, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: “Malte decorative e stucchi nell’architettura napoletana. Tecniche, protagonisti, maestranze tra XVII e XVIII secolo”, di Damiana Treccozzi; il secondo sarà illustrato da Giuseppe Di Leva, dell’Associazione Internazionale Amici di Pompei: “Un amore segreto alla corte vicereale di Napoli, nelle opere di don Giuseppe Storace d’Afflitto”, di Vincenzo Palmisciano e Sonia Benedetto e il terzo da Laura Giusti, già funzionaria del MIC e della Soprintendenza napoletana: “Restauri a Napoli, atti della giornata di studi Incontro al Restauro 2024 a cura di Barbara Balbi e Raffaella Bosso”, che raccoglie i contributi delle giornate di studi, presentando i più significativi interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico napoletano. Durante l’evento sarà inoltre esposta la ricostruzione dell’abito di Donn’Anna Carafa, curata da Sonia Benedetto e Nicola Trotta.

Harry di Prisco