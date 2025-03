Siamo quanti di luce, il libro di Vincenzo D. Esposito

- pubblicità -

Ritorna in libreria il medico Vincenzo D.Esposito con il suo ultimo libro “Siamo quanti di luce”. Pubblicato dalla Giannini Editore, nella collana Sorsi, il libro verrà presentato martedì 25 marzo alle ore 18,30 presso la sala conferenze della parrocchia Santa Maria della Libera. Dialogheranno con l’autore: la giornalista Tiuna Notarbartolo e l’architetto Vincenzo Carpentieri. Saluteranno il pubblico: il parroco Sebastiano Pepe e Giulia Giannini della Giannini Editore.

Un grande medico, torna alla divulgazione dei suoi studi e delle sue geniali intuizioni dando alle stampe un altro Sorso della Giannini. Questo volumetto affronta il tema della biologia e medicina quantistica, allargando quanto già intuito nel testo “L’Uomo elettromagnetico”. Il sole è elettrico, la terra magnetica, noi, al centro siamo elettromagnetici. Qualunque malattia, prima di arrivare al nostro corpo fisico, entra nel nostro campo magnetico, e lì può essere intercettata e debellata. La biologia e la medicina quantistica costituiscono i campi di studio che permettono di dare le basi biofisiche, cioè la dimostrazione dell’esistenza di processi misurabili, ripetibili della materia vivente considerata non solo più soltanto nella sua componente chimica. Gli esseri viventi sono energia materializzata. Il primo passo che bisogna fare è quello di ricostruire la storia di questo processo di acquisizione, di conoscenze e della loro relativa applicazione risalendo agli anni ‘80 del secolo scorso per fare un breve excursus epistemologico.

Vincenzo D. Esposito è medico chirurgo. Ha una lunga esperienza all’interno di ospedali napoletani, tra cui il Policlinico Universitario di Napoli, nelle divisioni di anestesia e rianimazione, cardiochirurgia pediatrica e chirurgia del cuore. Ha esercitato, dal 1979, come medico di medicina generale dell’Asl campana, continuando a perfezionarsi con specializzazioni in psicologia clinica e psicoterapia, osteopatia, omotossicologia, medicina integrata. Attualmente esercita attività di libero professionista come medico di medicina generale omeopatica, biopsicosomatica e terapia della biorisonanza. È seguito da migliaia di pazienti che, da tutta Italia, lo raggiungono in Campania. Ha pubblicato i libri “L’uomo elettromagnetico” e “Le vibrazioni della buona salute”, entrambi curati da Tiuna Notarbartolo. Per i tipi della Giannini ha pubblicato “Vaccinologia innata”.

TITOLO: SIAMO QUANTI DI LUCE

AUTORE: VINCENZO D. ESPOSITO

CASA EDITRICE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: SORSI VOL. 23

PAGINE: 90

PREZZO: 6,00 €