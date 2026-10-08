Siamo stati iscritti al PCI, il libro di Velardi e Testa in Fondazione Banco di Napoli

Orazio Abbamonte
«La cultura del libro – commenta Abbamonte – rappresenta uno strumento essenziale per rafforzare il dialogo, la conoscenza e la partecipazione civile. Con questa rassegna, la Fondazione intende offrire uno spazio di confronto aperto e qualificato. Si tratta di un impegno coerente con la nostra responsabilità di promuovere cultura e contribuire alla crescita della comunità».
Il libro
In uno scambio di lettere vivace e privo di retorica, due ex dirigenti del PCI, divenuti poi figure di spicco della società italiana, Claudio Velardi e Chicco Testa rivivono la loro militanza: dalle fumose sezioni degli anni Settanta fino alle stanze del potere dei governi di centrosinistra. Tra aneddoti personali e retroscena inediti su figure chiave come Berlinguer e D’Alema, il libro smonta i miti della “coerenza” e della “diversità” comunista, affrontando nodi cruciali come il caso Moro, la caduta del Muro e Tangentopoli arrivando fino ai giorni nostri e all’attuale leadership della sinistra.
«La presentazione di questo volume – ribadisce D’Aponte – rappresenta un momento di particolare interesse per la nostra rassegna culturale “Libri in Fondazione”. È un’occasione per riflettere, attraverso il libro e il confronto con l’autore, sui temi e sulle trasformazioni che attraversano la società contemporanea. Siamo lieti di ospitare un protagonista del dibattito pubblico e di offrire uno spazio di dialogo e approfondimento».
In questo carteggio fitto, disincantato e ironico che diviene un godibilissimo saggio storico in forma epistolare, Testa e Velardi ripercorrono cinquant’anni di storia della sinistra italiana e del nostro Paese.
«Non è certo il manifesto di due nostalgici – spiegano gli autori – quanto piuttosto un possibile, salutare vaccino per quanti ancora (e non sono pochi) si ostinano a camminare con la testa voltata all’indietro, dimenticando che la politica, come la vita, è incessante cambiamento, non adorazione delle ceneri».
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