Sibille, Vincenza Alfano presenta il suo libro alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri

Giovedì 13 marzo alle ore 18.00, presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, Vincenza Alfano presenterà il suo nuovo romanzo Le Sibille (Solferino). Un incontro che vedrà l’autrice dialogare con Mirella Armiero e Sergio Brancato, offrendo al pubblico un’occasione unica per entrare nel cuore di una storia che mescola profondità emotiva, ricerca interiore e la forza delle scritture femminili. Un viaggio nelle parole di Sibilla Aleramo, che diventa specchio della vita di una madre e di una figlia, l’una scrittrice inquieta, l’altra lettrice alla ricerca della propria identità. Un legame misterioso, un gesto che segna una frattura, ma anche un inizio, e la promessa di una riconciliazione che passa attraverso il potere della letteratura.

Nel romanzo Le Sibille, la protagonista Costanza, una scrittrice tormentata dalla paura di non essere ricordata, e sua figlia Emma, desiderosa di una vita “normale” lontano dai turbamenti creati dall’arte, si trovano divise da incomprensioni e sogni contrastanti. Quando un gesto drammatico e un biglietto con scritto «Perdonami, se puoi» interrompono la loro vita, un libro regalatole dalla madre, Una donna di Sibilla Aleramo, diventa per Emma la chiave per comprendere e affrontare il passato. Ripercorrendo la vita e le opere di Aleramo, Emma scopre incredibili connessioni tra il destino della madre e quello della scrittrice, mentre le loro esistenze sembrano fondersi in una trama che, pagina dopo pagina, porta alla luce un cammino di comprensione e di riscatto. Le Sibille è un romanzo che esplora le complesse dinamiche familiari, il conflitto tra ambizione e desiderio di normalità, ma anche il coraggio di lottare contro le difficoltà e le cicatrici del cuore.

Vincenza Alfano, autrice napoletana, è scrittrice, giornalista e docente di italiano e latino. Collabora con la pagina culturale del Corriere del Mezzogiorno, dove si occupa di libri, eventi culturali e interviste con autori di rilievo. È anche consulente editoriale e fondatrice dell’Officina delle parole, un laboratorio di scrittura creativa. Il suo precedente romanzo, Perché ti ho perduto (Giulio Perrone Editore 2021), ha ispirato il film per la tv Folle d’amore, prodotto da Rai Fiction e Jean Vigo, diretto da Roberto Faenza. Con Solferino ha pubblicato La guerra non torna di notte nel 2023. Con Le Sibille, Alfano continua il suo percorso di narrazione intensa e appassionata, affrontando temi universali con uno stile unico, capace di intrecciare le storie individuali con la memoria collettiva.