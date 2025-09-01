Silent Reading Party in Fondazione Valenzi

- pubblicità -

Un modo originale per affrontare anche il rientro dalle ferie: i partecipanti sono invitati nella sede della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino a leggere in silenzio in un ambiente condiviso, avendo così la possibilità di immergersi completamente nei loro libri, ma anche incontrare nuove persone con interessi simili.

Le giornate di Silent Reading Party prevedono l’apertura della Biblioteca Maurizio e Litza Valenzi per permettere agli amanti dei libri di riunirsi in un ambiente tranquillo e silenzioso e dedicarsi alla lettura individuale, lontano dalle distrazioni quotidiane.

Saranno messi a disposizione di volta in volta testi su vari temi:

• 6 Settembre: Arte

• 13 Settembre: Politica

• 20 Settembre: Storia Napoletana

Durante questi appuntamenti, il lettore sceglierà il libro che più gli interessa, riguardante il filone di riferimento di quel giorno, nel patrimonio librario della biblioteca oppure decidere di portare il suo libro preferito.

Per rendere più confortevoli e immersive le giornate di lettura, Magliocco Tappeti ha curato e offerto l’arredamento degli spazi della Fondazione.

