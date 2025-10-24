Spiriti nella notte – 25 racconti ispirati alle canzoni di Bruce Springsteen, il libro di Valerio Bruner

- pubblicità -

«Le canzoni di Bruce Springsteen sono la mia colonna sonora da quando avevo quindici anni. Scoperto per caso in un supermercato di Silvi Marina, quando ancora si vendevano i dischi tra i cereali in offerta e i quaderni di scuola, non mi ha mai più lasciato. C’era qualcosa nella sua poetica in cui vedevo finalmente espresso quello che mi portavo dentro e che ancora non riuscivo a dire con parole mie. Da lì è stato l’inizio di un viaggio insieme che dura tuttora».

Sono le parole di Valerio Bruner, che animano interamente il suo nuovissimo libro Spiriti nella notte – 25 racconti ispirati alle canzoni di Bruce Springsteen, pubblicato da Homo Scrivens. Un lavoro d’amore, rabbia, immaginazione e speranza, nel quale il cantautore rock partenopeo confeziona una sequenza di racconti che partono da Springsteen, dalle sue canzoni e dall’universo di storie e personaggi da lui creato, ed esplorano quelle zone d’oscurità ma anche di improvvisa e salvifica luce che abitano l’animo umano.

«Valerio Bruner ha scelto i nomi dei personaggi, i luoghi e le storie come se fossero generate dai brani del Boss, una sorta di prolungamento di quel mondo, offrendo la sensazione di essere in viaggio per raggiungere il palco di Springsteen per ascoltarlo ancora una volta», scrive Ernesto Razzano nella prefazione, e ognuno di questi racconti è tratto da umori, sensazioni, ricordi e spunti evocati dai pezzi del Boss, da classici come Born In The USA, Nebraska e Lucky Town a titoli per cultori come Frankie, Spirit In The Night e American Skin (41 Shots). Ogni racconto è un’immagine, un’istantanea delle vite dei suoi personaggi e ha la durata di una canzone del cantautore americano, quella scelta come sua colonna sonora.

Valerio Bruner è un cantautore, scrittore e autore teatrale che usa le sue canzoni come strumento per dar voce a tematiche dallo spiccato valore sociale. Inizia il suo percorso artistico come autore teatrale e attore, nel 2017 debutta con il suo EP Down the River, al quale seguono La Belle Dame (2019) e La Belle Dame #2 (2020), l’EP Someday (2021), Vicarìa (2023). Inoltre concerti, libri, spettacoli teatrali, colonne sonore, collaborazioni e interventi nella società civile a favore di cause importanti, tra emarginazione, riscatto sociale e cultura. Quest’anno è uscito anche il suo nuovo album Maddalena, subito accolto da un importante e positivo responso della critica. Spiriti nella notte è un viaggio nell’oscurità dell’animo umano, una spirale infestata da fantasmi metropolitani che vagano nella notte del sogno americano, eroi da marciapiede disillusi e sconfitti, angeli caduti alla ricerca della grazia perduta. Chi la cercherà nell’amore, chi nell’odio, chi nella morte e nel dolore: ovunque, pur di scrollarsi di dosso l’amara consapevolezza di essere delle pedine sacrificabili e sacrificate.

Come sottolinea Donato Zoppo nella postfazione, «Valerio è disceso nei meandri springsteeniani per uscirne imbevuto di disillusione e speranze, di desolazione ed empatia, corazzato di disincanto e coraggio. In una parola: di umanità. La stessa che Bruce Springsteen canta da oltre mezzo secolo e che ha formato generazioni di musicisti, di scrittori, di cineasti». L’artwork di copertina è di Antonio Conte, le illustrazioni in b/n di Ivano Bruner. Valerio Bruner sarà in tour con una nuova formula live & talk, una performance tra letture drammatizzate e musica dal vivo, tra racconti tratti dal libro e canzoni di Bruce Springsteen, a partire dal 24 ottobre al PIT a Napoli, poi 7 novembre Gallery 16 a Bologna, 9 novembre Associazione Nebraska a Rimini, 13 novembre Naima 35mq ad Atripalda (AV), 3 gennaio Dogana a Eboli (SA).

Valerio Bruner:

Homo Scrivens: