Stefania Divertito ha presentato Uccidere la Natura

“La scienza ci avverte da tempo che il destino del nostro pianeta è segnato dal cambiamento climatico, ma tutti noi possiamo attuare delle politiche di contenimento”.

Così in un passaggio ieri mattina, in una delle splendide sale al primo piano del Museo di Capodimonte di Napoli, la giornalista Stefania Divertito, presentando il saggio Uccidere la Natura Come l’umanità distrugge e salva l’ambiente (il Saggiatore), nel corso del quinto e conclusivo appuntamento dei salotti letterari della XVI edizione del Premio Com&Te.

“Questo libro -–ha confessato l’autrice- nasce dal desiderio di dare voce a tutti i cittadini e cittadine che vogliono lavorare insieme per l’ambiente”. “E’ in azione un movimento internazionale di donne e uomini -ha spiegato poi la Divertito- per istituire il reato di ecocidio, un reato ambientale come danno persistente e duraturo all’ ecosistema”.

A stimolare l’autrice il dr. Guido Milanese, già deputato al Parlamento e Consigliere del Ministro dell’Ambiente presso l’ENR, e la dirigente scolastica Mariella Incoronato, rispettivamente presidente e componente della Giuria del Premio Com&Te alla Cultura.

Agli studenti, che le hanno rivolto numerose domande, la Divertito ha avvertito che “la natura non è mai maligna, casomai lo è l’uomo con i suoi comportamenti”. Per poi rivolgere un accorato appello: “Voi ragazze e ragazze avete il potere di condizionare le politiche di marketing delle aziende che, ad esempio, producono capi di abbigliamento a basso costo di origine cinese”.

La presentazione è stata preceduta da una intensa visita guidata al Museo da parte degli studenti, accompagnati dai loro docenti, degli istituti di istruzione superiore di Cava de’ Tirreni, i quali costituiscono la giuria popolare che assegna il Premio speciale Com&Te Giancarlo Siani.

“Ringraziamo il prof. Eike Dieter Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte –dichiara Silvia Lamberti, presidente dell’associazione Comunicazione & Territorio, sodalizio che organizza la manifestazione– e con lui tutti i collaboratori del Museo che ci hanno accolti e guidati con perizia, professionalità e disponibilità”.

“E’ stato davvero entusiasmante e gratificante chiudere le presentazioni di questa edizione in un sito straordinario quale la Reggia di Capodimonte -aggiunge Pasquale Petrillo, ideatore e curatore del Premio letterario- ora l’appuntamento è per la cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 19 settembre a Cava de’ Tirreni presso il Liceo Scientifico “Genoino”.

