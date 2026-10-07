Storia con mare cielo e paura, Vivian Lamarque alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri giovedì 8

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Giovedì 8 ottobre, alle ore 17, la grande scrittrice e poeta, Premio Strega Poesia, protagonista del terzo appuntamento degli “Incontri ravvicinati” della IX edizione de “Il mondo salvato dai ragazzini”

Il mare può essere una culla che accoglie, ma anche un buco nero capace di risucchiare e incutere paura. È attraverso lo sguardo incantato e insieme disarmante di una “bambina dell’altrove” che Vivian Lamarque racconta e trasfigura la cronaca delle migrazioni dei più piccoli in Storia con mare cielo e paura (Salani), il libro al centro dell’incontro che la scrittrice terrà giovedì 8 ottobre alle ore 17 nella sala eventi della Libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri.

L’appuntamento, aperto alla città e a ingresso libero fino a esaurimento posti, è il terzo degli “Incontri ravvicinati” della IX edizione del progetto di reading literacy e premio di juvenilia “Il mondo salvato dai ragazzini”, ideato e curato dall’Associazione culturale Kolibrì, in collaborazione, tra gli altri, con Andersen, Agita Teatro e Feltrinelli Librerie, e dedicato quest’anno al tema “Mare Magnum, Monstrum, Nostrum”.

Il mare al centro

Al centro dell’incontro sarà dunque il mare di Vivian Lamarque: un mare reale e simbolico, attraversato da bambini e bambine che arrivano da lontano, da storie di migrazione, paura, perdita e sopravvivenza, ma anche dalla possibilità di immaginare un mondo diverso.

Protagonista di Storia con mare cielo e paura è Alberella, una bambina piccola e un po’ stramba, coraggiosa come una moderna Pippi Calzelunghe, che vive da sola nella casetta ricavata sull’albero maestro di una nave in disuso. Attorno a lei si muovono personaggi indimenticabili – Nila, Fischietto, Gatito, Gabb – in una fiaba agrodolce nella quale vicende reali, spesso drammatiche, legate ai bambini migranti e ai minori non accompagnati vengono trasformate in un racconto di realismo magico.

Con la sua consueta capacità di parlare ai lettori attraverso una lingua apparentemente semplice ma capace di custodire una profonda complessità, Lamarque affronta un tema doloroso senza rinunciare alla leggerezza, all’ironia e alla poesia. Le illustrazioni di Nicola Gardini accompagnano il testo, contribuendo a costruire un universo narrativo sospeso tra realtà e immaginazione.

Il libro si apre con un esergo di Elsa Morante dedicato ai «bambinelli buttati via dalla vita» e si chiude con una lettera dell’autrice alle «care bambine e cari bambini», ai quali affida la speranza che siano proprio le nuove generazioni, una volta diventate grandi, a poter salvare il mondo.

È questo sguardo sul mare – luogo di accoglienza e di paura, di partenza e di approdo, ma anche spazio simbolico nel quale si incontrano le storie degli esseri umani – a legare l’opera di Lamarque al percorso della IX edizione de Il mondo salvato dai ragazzini.

Vivian Lamarque

Premio Strega Poesia, scrittrice, poeta e traduttrice, Vivian Lamarque è autrice di una vasta opera per adulti e ragazzi. La sua scrittura, nata anche dal confronto con una vicenda personale segnata dalla scoperta delle proprie origini, ha attraversato per oltre quarant’anni la poesia, la fiaba e la narrativa, costruendo una cifra inconfondibile fatta di apparente semplicità, ironia e profondità emotiva. Una voce capace di trasformare il dolore personale in una materia narrativa e poetica universale.

L’incontro napoletano con Vivian Lamarque rientra nel penultimo step della IX edizione de Il mondo salvato dai ragazzini, realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, nell’ambito del Piano di promozione culturale 2026, e di BPER Banca, con il contributo della Fondazione Banco di Napoli e di E-Geos.

La mattina dello stesso 8 ottobre Lamarque incontrerà inoltre oltre cento alunne e alunni delle scuole primarie presso la Biblioteca Universitaria di Napoli, in un appuntamento riservato alle classi coinvolte nel progetto.

L’appuntamento alla Feltrinelli è aperto al pubblico.

Giovedì 8 ottobre 2026 – ore 17.00

Libreria Feltrinelli

Via Santa Caterina a Chiaia 23, Napoli

Ingresso libero fino a esaurimento posti