Storie e campioni di Napoli nell’America’s Cup, presentazione del libro mercoledì 8

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Sarà presentato mercoledì 8 luglio, alle ore 18, nella pinetina del Circolo Ilva Bagnoli (via Coroglio 90) il libro “Storie e campioni di Napoli nell’America’s Cup” di Carlo Zazzera, con prefazione di Antonio Vettese, edito da LeVarie.

Interverrà Dino Falconio, subcommissario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-Coroglio, insieme con il presidente del circolo, Giovanni Capasso, con il presidente nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, con l’autore Carlo Zazzera, con l’editore di LeVarie, Marco Lobasso, con Domenico Brigante, organizzatore del Carbon Fiber Design Contest, iniziativa nata per dare lustro alla scuola napoletana dei materiali compositi, e con Gianluca Montuoro, presidente dell’ASD Black Dolphin a cui saranno devoluti i proventi netti della vendita del volume per sostenere corsi di vela per ragazzi in difficoltà di Napoli e provincia.