Tempo di ritorno, il libro di Ferdinando Cotugno

Giovedì 17 aprile alle 18.00, alla libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, Ferdinando Cotugno presenta il suo nuovo libro Tempo di ritorno. Una storia di clima e di fantasmi (Guanda).

Con lui, la giornalista Stefania Divertito.

Cotugno, voce autorevole nel racconto ecologista italiano, torna nella sua città con un libro che intreccia la crisi climatica alla memoria personale e collettiva. Non dati, ma storie: l’infanzia, il paesaggio, i legami. Un ritorno, nel titolo e nei fatti — lì dove tutto ha avuto inizio.

In statistica, il tempo di ritorno è la probabilità che un evento estremo si verifichi. È il tempo che ci mettono a ripresentarsi i grandi traumi, gli amori, gli scudetti, gli attacchi di panico, i messaggi che disperatamente aspettiamo, le ondate di calore, le alluvioni. La crisi climatica, con le sue catastrofi a distanza sempre più ravvicinata, ci ha trasformato in una società post traumatica di massa.

In questo libro, il tempo di ritorno però è anche il viaggio a ritroso del protagonista nella storia della sua famiglia, che una volta è stata «una piccola nazione fondata sui combustibili fossili»: il nonno operaio all’Italsider, il padre camionista, la madre che passa dagli studi umanistici alla gestione di una ditta di trasporti.

Una storia di carbone e gasolio che nasce e riannoda i suoi fili nella zona industriale di Napoli, e si fa parabola per raccontare l’Italia intera dal dopoguerra a oggi. Non è una storia di clima ma, come ogni storia, è anche una storia di clima. Due generazioni che si ritrovano: quella dei padri che hanno lottato per uscire dalla povertà e costruire un piccolo benessere, e quella dei figli che quel benessere lo hanno ereditato, assieme a un mondo sul punto di collassare. Solo se impariamo ad abitare questa contraddizione e riconosciamo di essere compro­messi in prima persona con il processo che sta conducendo la Terra all’inabitabilità, ­possiamo provare a sovvertire quello che sembra un destino già tracciato.

Perché «l’ecologia è ­l’amore di chi non ha alternative» e noi, specie umana, non abbiamo un altro posto dove ­andare.

Ferdinando Cotugno è giornalista e saggista. Da anni si occupa di ecologia, crisi climatica e politica ambientale.

Ha collaborato con numerose testate italiane, tra cui il quotidiano Domani, dove ha curato la newsletter Areale, dedicata ai temi ambientali. Nel 2020 ha pubblicato Italian Wood. Alla scoperta di una risorsa che non conosciamo, i nostri boschi (Mondadori), seguito nel 2022 da Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine). Con Tempo di ritorno, Cotugno firma un’opera che fonde racconto autobiografico, inchiesta climatica e riflessione sociale, dimostrando che ogni storia, anche la più personale, è sempre anche una storia del mondo.