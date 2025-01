Teresa Manes presenta il suo libro al Liceo Caccioppoli

- pubblicità -

Il Liceo Scientifico Renato Caccioppoli sarà il primo istituto del Comune di Napoli ad ospitare Teresa Manes, autrice del libro Andrea. Oltre il pantalone rosa.

All’evento, previsto per martedì 28 gennaio 2025 alle 16:00, parteciperanno, oltre all’autrice, la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Roberta Tagliafierro e l’Editore Pietro Graus.

Modererà l’intervento la Prof.ssa Anna Milella.

Saranno presenti studenti e genitori.

Un libro che racconta un fatto di cronaca, anzi, un dramma sociale e familiare: è Andrea. Oltre il pantalone rosa, il romanzo scritto dalla madre di Andrea, Teresa Manes, Dottoressa in Giurisprudenza, pubblicato da 𝐆𝐫𝐚𝐮𝐬 Edizioni nel 2013.

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐳𝐳𝐚𝐜𝐚𝐭𝐞𝐧𝐚, vittima di bullismo a scuola, nel 2012 si è tolto la vita non riuscendo più a reggere il peso delle derisioni e delle persecuzioni sui social; così la madre sceglie di raccontare la sua storia per non permettere più che le parole uccidano.

Quanta forza è richiesta ad una madre che perde il proprio figlio, che deve affrontare verità crude che emergono troppo tardi, e di cui non era a conoscenza? Quanto sanno essere spietati gli adolescenti? Cosa bisogna fare perché non ci sia mai più un altro Andrea? Bisogna allora parlare di Andrea agli adolescenti, in particolare, perché il silenzio o l’indifferenza, quanto le parole, sono capaci di uccidere.

Andrea aveva detto alla mamma che 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑖, 𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑖 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑣𝑖, 𝑚𝑎 𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑖 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑖 𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑜𝑛𝑜.