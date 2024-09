Torna Ricomincio dai Libri all’Archivio di Stato

- pubblicità -

Fiera del Libro di Napoli

27.28.29 Settembre 2024

Archivio di stato di Napoli

Ingresso GRATUITO

Quest’anno raggiungiamo la decima edizione di Ricomincio dai libri e non possiamo e non

vogliamo non legarla al numero dieci inteso come numero perfetto, numero dal quale tutto ha fine e inizio,

Questo numero, storicamente considerato perfetto, fa eco nelle diverse culture e discipline,

incarnando un’essenza di completezza e universalità.

Nel mondo della letteratura, il 10 rappresenta i dieci comandamenti della narrativa, quei principi immutabili che guidano la mano di ogni scrittore nel tessere storie che parlano all’anima.

Nella mitologia, ad esempio, ricordiamo i dieci anni dell’epopea omerica, simbolo del viaggio eroico che continua a ispirare generazioni.

A Napoli è un numero magico, simboleggia la rivoluzione compiuta dal nostro piccolo grande Re, che, lui che ha fatto da morto forse più di quanto abbia fatto da vivo per questa città, lui che ha deciso di schierarsi dalla parte degli ultimi per farli diventare primi.

Non osiamo definirci tali, non osiamo definirci vincenti, perché non crediamo in questa parola, crediamo però che la passione, l’entusiasmo e l’abnegazione possano permettere di raggiungere traguardi inimmaginabili.

Ricomincio dai libri quest’anno indossa la maglia numero 10.

