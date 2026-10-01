Torna Scartelle e Guarattelle al Campania Libri Festival

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Una nuova versione di “Scartelle e Guarattelle” di Antonio Nocera sarà presente al Campania Libri Festival 2026. Alla quinta edizione della fiera dell’editoria diretta da Ruggero Cappuccio e curata da Massimo Adinolfi, in programma da giovedì 1 a domenica 4 ottobre a Napoli, sarà possibile trovare anche la preziosa opera del Maestro Nocera, con scritti inediti di Maurizio de Giovanni e Diego De Silva, realizzata in un cofanetto speciale.

Per tutta la durata della rassegna finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, “Scartelle e Guarattelle” avrà un suo spazio espositivo e informativo, presso lo stand 58 nel cortile di Palazzo Reale.

Carta Naturale di 100% cotone

Questo prezioso volume, racchiuso in un originale cofanetto, è stampato su carta naturale di puro cotone 100% della Magnani di Pescia editions da 130g. in edizione pregiata a tiratura limitata in 600 esemplari, di cui 575 in numeri arabi, più 25 esemplari numerati in numeri romani. Ogni cofanetto contiene un volume di 96 pagine con 36 illustrazioni originali del Maestro Antonio Nocera, la coppia Pulcinella e lo Scartellato, sculture/gioiello in argento 925 e smalto, tre incisioni ritoccate a mano, firmate e numerate dall’autore.

In “Scartelle e Guarattelle” l’opera artistica non si limita a rappresentare, ma evoca e interroga un sistema simbolico che continua a vivere nel quotidiano, trasformandosi e adattandosi nel tempo. Il libro si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra tradizione e contemporaneità, tra ciò che viene tramandato e ciò che continua a generare senso.

Antonio Nocera

Artista originario di Caivano, classe 1949, Antonio Nocera si è formato a Napoli nelle discipline della pittura, scenografia e scultura. La sua poetica, segnata dal dialogo tra tradizione e contemporaneità, intreccia mito, sacro e fiaba, trovando nelle figure archetipiche di Pulcinella e Pinocchio metafore universali, divenendone l’interprete più rappresentativo di tali soggetti.

Dagli anni ottanta si afferma a livello internazionale con la realizzazione di diverse mostre. Collabora con le più grandi istituzioni culturali, tra cui il Parlamento Europeo, l’Unesco, l’Onu, l’Unicef, la Zecca dello Stato, la Fondazione Collodi oltre che con la Presidenza della Repubblica Italiana ed il Vaticano, realizzando Opere per Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco.

Negli ultimi vent’anni realizza eventi in diverse sedi, tra le più prestigiose del panorama artistico internazionale, tra cui si evidenziano i Mercati di Traiano a Roma, il Grimaldi Forum di Monaco, due edizioni della Biennale di Venezia, l’EXPO Milano 2015, la Reggia di Monza ed il Belvedere di San Leucio.

La sua personale più recente, “Mondi in Movimento”, curata da don Gianni Citro e prodotta dalla Fondazione Meeting del Mare, è stata esposta quest’anno a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli e successivamente alla Fiera del Levante di Bari in occasione ell’89ª Campionaria Generale Internazionale.