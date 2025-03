Un Borgo di Libri alla BMT

- pubblicità -

«Un Borgo di Libri», il festival letterario e di cultura varia del Borgo medievale di Casertavecchia, ormai conosciuto in tutta Italia, si presenta alla «Borsa mediterranea del Turismo» di Napoli. La rassegna casertana intende così mettere su piazza i suoi gioielli per promuovere incroci positivi con gli operatori turistici e culturali del bacino del Mediterraneo e offrire occasioni di crescita e confronto.

“Un Borgo di Libri – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – è una manifestazione che si sta radicando sempre più nella tradizione culturale della nostra città. L’Amministrazione crede molto in questo progetto e ha deciso di finanziarlo nuovamente. Siamo certi, infatti, che la cultura contribuisca non solo a determinare una grande crescita del territorio ma anche un incremento del numero dei visitatori a Casertavecchia e nel resto della città”.

Venerdì 14, alle 15, infatti, lo stand Anci Campania (n.3044, padiglione 3), alla Borsa Mediterranea del Turismo: una delle fiere turistiche e culturali più importanti del bacino del Mar Mediterraneo, nella «Mostra d’Oltremare», a Napoli, ospita la presentazione della nuova edizione di «Un Borgo di Libri», il festival promosso e finanziato dal Comune di Caserta e diretto da Luigi Ferraiuolo. «Vogliamo provare a far conoscere i nostri temi e le nostre date – spiega Luigi Ferraiuolo – agli operatori del settore per favorire la presenza di turisti e viaggiatori della cultura nel nostro Borgo, ma anche per incrociare operatori interessati a nuove sinergie. La presenza per tempo nelle manifestazioni turistiche è la via maestra per i festival culturali di far conoscere i propri territori oltre che seminare nuove idee e contribuire alla crescita della cittadinanza».

Ubdl (Un Borgo di Libri) gode del sostegno di D.Car Motors per l’auto del festival e di Transaudiovideo per Ubdl Tv.