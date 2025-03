Undici. Non dimenticare, Andrej Longo presenta il suo libro alla Feltrinelli

- pubblicità -

Venerdì 7 marzo, alle ore 18.00, Andrej Longo sarà alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri per presentare Undici. Non dimenticare. (Sellerio editore. Palermo).

L’autore dialogherà con Diana Romagnoli e Maria Laura Vanorio de La pagina che non c’era. L’evento sarà arricchito dalle letture di Cristina Donadio, che daranno voce e corpo alle emozionanti storie del libro.

La presentazione, ad ingresso libero, offrirà un’occasione unica per entrare nel cuore di un’opera che esplora la condizione femminile nelle strade di Napoli e dei suoi dintorni, con uno sguardo lucido e senza fronzoli sulla realtà sociale contemporanea.

Undici. Non dimenticare è una raccolta di racconti che racconta la vita di undici donne, protagoniste di storie singolari e commoventi, ambientate tra Napoli e la sua provincia. Ogni racconto è come una fotografia, un frammento di vita che racconta, con straordinaria intensità, l’esperienza umana e sociale delle protagoniste, costrette a confrontarsi con le dure leggi del destino e con un contesto che sembra già scritto. La scrittura di Longo è asciutta, intensa e realista, capace di trasformare la brutalità della quotidianità in una narrazione avvincente e densa. Storie come La sedia, che ruota attorno alla domanda innocente di una bambina, o L’ultima cena, che esplora la drammaticità della vita di una donna costretta a fare i conti con la più cruda delle realtà, sono solo alcuni degli esempi di come il libro riesca a raccontare la vita delle sue protagoniste in maniera indimenticabile. Non mancano storie di dolore, ma anche di lotta e speranza, un tema che lega Undici. Non dimenticare al precedente Dieci, pur mantenendo un’aria di lucida tragedia che, seppur con fatica, lascia intravedere una luce di speranza.

Andrej Longo, nato nel 1959 a Ischia, è uno dei più noti autori italiani contemporanei. Scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e autore radiofonico, ha pubblicato numerosi libri che gli sono valsi prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Bagutta e il Premio Chiara. Tra le sue opere più recenti, Sellerio ha pubblicato Solo la pioggia (2021), Chi ha ucciso Sarah? (2021, riedizione del suo romanzo del 2009), Mille giorni che non vieni (2022), La forma dei sogni (2023) e le raccolte di racconti Dieci (2025) e Undici. Non dimenticare (2025). La sua scrittura, sempre nitida e coinvolgente, esplora con profondità le storie e le contraddizioni del nostro tempo, tracciando un ritratto di una società complessa e drammatica, ma anche capace di rivelare, in mezzo alla disperazione, sprazzi di luce e cambiamento.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.