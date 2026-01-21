Uomo morto non mente, il libro di Flavia Carlini

- pubblicità -

Giovedì 22 gennaio, alle ore 18.00, presso la Libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri, l’autrice e divulgatrice Flavia Carlini presenta Uomo morto non mente. La notte più oscura della Repubblica (Sem). Basandosi su un accuratissimo lavoro documentario e su una perfetta miscela di realtà e finzione letteraria, la scrittrice illumina di nuova luce una delle pagine più enigmatiche della Repubblica. Uomo morto non mente è il romanzo di un’inchiesta ed è un’inchiesta scritta come un romanzo: il racconto di un colpo di Stato permanente che ha accompagnato l’Italia come rumore bianco, raccontato come fallito ma capace di definire equilibri, dettare rapporti di forza e plasmare la politica del Paese. L’autrice dialoga con Luigi De Magistris. L’evento è libero fino a esaurimento posti.

Lucrezio Fiorenzo Amodio è nato a Reggio Calabria e conosce i segreti inconfessabili della Repubblica. È lui stesso a disegnarne le trame. Ha venticinque anni quando prende la decisione di rinnegare la democrazia, e mentre la sua città brucia al grido di “Boia chi molla”, lui si muove tra piazze in rivolta, retrobotteghe di cospiratori e ville di aristocratici conservatori.

È proprio lì che, affondati in comodi divani, alcuni uomini decidono le sorti di quello che dovrebbe essere il più grande colpo di Stato mai organizzato in Italia. Corre l’anno 1970 e Amodio ha le mani tra le bombe che esplodono: maneggia miccia nera, gelignite, e compone la grammatica della tensione popolare.

Intorno a lui agiscono militanti dell’ultradestra, servizi segreti, industriali, cosche mafiose, logge massoniche e gli Stati Uniti d’America. Tutti, spaventati dal consenso crescente del Partito Comunista, guardano al Principe Borghese. È lui, l’ex Comandante della sanguinosa Decima Mas, a essere ora il gran burattinaio del golpe. Nelle pagine di questo libro, i giorni scorrono in un frenetico e angosciante conto alla rovescia che nell’incalzare degli eventi buca il tempo in direzione dell’8 dicembre: la festa dell’Immacolata del 1970, l’ora X del colpo di Stato. Ma il colpo non scatterà. O meglio: non scatterà come dovrebbe. I tribunali lo ridurranno a un “golpe da operetta”, archiviando trame e responsabilità. Amodio, invece, sa di aver visto molto più di una farsa. Quando, quattordici anni dopo, siederà davanti alla Corte, porterà con sé verità, omissioni e menzogne, falsando così il ricordo che noi oggi abbiamo della storia.

Flavia Carlini è una divulgatrice e autrice italiana. Nata a Napoli, ha studiato e lavora per diffondere la centralità di temi politici e sociali. Il suo campo di interesse comprende diritti, geopolitica, politica e, come piace dire a lei, “lotta condivisa”. Seguitissima sui suoi canali social, diffonde il suo pensiero tramite podcast, giornali e televisione per far arrivare a tutti e tutte i temi che le stanno a cuore. Nel 2024 pubblica con Feltrinelli Noi vogliamo tutto. Cronache da una società indifferente.