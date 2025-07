Venti volte vita, il libro di Enrico Antonio Errico

- pubblicità -

Arriverà a settembre in tutte le librerie Venti volte vita, il nuovo libro firmato da Enrico Antonio Errico, giovane medico napoletano, pubblicato da Graus Edizioni, un’opera che unisce narrazione e divulgazione medica per raccontare, con lucidità e partecipazione, il viaggio di venti donne che hanno affrontato il tumore al seno. Un libro necessario, che dà voce a chi ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza della malattia, trasformandola in testimonianza e forza collettiva.

Venti volte vita non è un semplice libro di racconti. È un’opera costruita sull’ascolto: ogni storia nasce da un dialogo profondo tra medico e paziente, diventando racconto intimo e universale al tempo stesso. Donne diverse per età, provenienza, contesto sociale, ma unite dalla stessa battaglia: quella contro una malattia che, pur colpendo il corpo, lascia segni profondi anche nell’anima.

A introdurre il libro è la prefazione del Prof. Riccardo Masetti, Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma. Masetti è anche fondatore di Komen Italia, la più importante organizzazione italiana dedicata alla lotta ai tumori del seno, attiva su tutto il territorio nazionale con progetti di prevenzione, assistenza e sensibilizzazione.

Nel suo intervento, il professor Masetti sottolinea quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali nella battaglia contro il tumore al seno. Ma accanto all’aspetto clinico, ribadisce anche il valore dell’ascolto, dell’accompagnamento e della cura nella sua dimensione più umana. In questo senso, Venti volte vita si inserisce in un percorso che unisce medicina, empatia e comunicazione: un testo che cura e aiuta.

Il libro si chiude con una sezione medico-divulgativa, pensata per offrire a chi legge informazioni chiare e aggiornate sul tumore al seno. In questi capitoli, il Dottore Errico accompagna il lettore tra cause, sintomi, percorsi diagnostici, terapie, prevenzione e stili di vita, con un linguaggio accessibile ma rigoroso. Un piccolo manuale pratico per capire meglio una delle patologie più diffuse tra le donne e per affrontarla con maggiore consapevolezza.

Venti volte vita è un atto d’amore verso la medicina, ma soprattutto verso le persone. È un libro che emoziona, che fa riflettere e che insegna. Un libro che dimostra come la narrazione possa diventare parte del processo di guarigione, e come la medicina moderna non possa più prescindere dall’ascolto delle storie individuali. Perché, come si legge tra le righe, ogni battaglia contro il cancro è unica, ma tutte hanno in comune una forza che non si spezza: quella della vita. Venti volte, e oltre.