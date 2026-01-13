Zazel. La bambina che imparò a volare, libro per bambini di Francesca De Sanctis

- pubblicità -

Sabato 17 gennaio alle ore 11:30, presso la Libreria Feltrinelli di Napoli (Via dei Greci, 70/76), Francesca De Sanctis presenta Zazel. La bambina che imparò a volare (Gallucci), albo illustrato per bambini dai 5 anni, con le illustrazioni di Sara Cimarosti.

Il libro racconta la storia di Rosa, una bambina dai grandi sogni che non aspira a diventare una principessa, ma desidera volare. Cadere, rimbalzare, rialzarsi: Rosa impara che per spiccare il volo serve coraggio, allenamento e fiducia in se stessi. La sua è una storia ispirata alla figura reale di Rosa Matilda Richter, conosciuta come Zazel, la prima donna cannone della Storia.

Un racconto potente e delicato, capace di parlare ai bambini di libertà, determinazione e possibilità, attraverso parole e immagini.

L’incontro è pensato come un momento di condivisione tra adulti e bambini, in cui la lettura diventa occasione di dialogo educativo e culturale.

Intervengono Clelia Castellano, professoressa associata di Sociologia dell’educazione e della famiglia all’Università Suor Orsola Benincasa, e Donatella Trotta, giornalista, autrice, formatrice e presidente dell’Associazione Kolibrì.

A rendere l’evento ancora più coinvolgente per i piccoli lettori sarà la lettura animata dell’albo, a cura dell’attrice Irene Grasso, che accompagnerà bambine e bambini dentro la storia di Zazel.

Un appuntamento dedicato all’immaginazione, alla crescita e alla forza dei sogni, per scoprire insieme che anche cadere può essere il primo passo per imparare a volare.

Francesca De Sanctis (Cassino, 1976) è giornalista professionista, critica teatrale, autrice televisiva. Dopo anni nella redazione dell’Unità, oggi scrive principalmente per l’Espresso (dove ha una rubrica settimanale dedicata al teatro) e per il Venerdì di Repubblica. Ha ideato e diretto per anni il Festival di teatro civile CassinoOff e il suo esordio nella narrativa, semifinalista al Premio John Fante Opera Prima, è diventato uno spettacolo teatrale.