In 10.000 al Maschio Angioino per Asia di Massimo Saretta

- pubblicità -

Lascia le Antisale dei Baroni del Maschio Angioino con 10.000 visitatori la mostra fotografica “Asia” di Massimo Saretta, fotografo certified by Leica, che avrà la sua prossima tappa a Venezia e che, fino a dicembre 2026, continuerà a girare l’Italia con le 100 immagini in cui il fotografo certified by Leica, racconta i paesaggi, le storie, le culture e la spiritualità dell’India, della Cambogia, della Cina, del Vietnam, del Bangladesh, del Giappone, della Thailandia. Un reportage che mostra luoghi, persone, momenti di vita, usi, costumi e religioni di territori affascinanti, realizzato da Saretta in venti anni di viaggi nel continente asiatico.

«Sono tornato a Napoli dopo cinque anni (nel 2020 sono stato al Maschio Angioino con il progetto “Un’idea di India”) e l’accoglienza che mi riserva questa città è sempre meravigliosa – racconta il fotografo Massimo Saretta –. Diecimila visitatori in un mese sono un numero importane e io non posso essere che felice di aver esposto il mio lavoro in un anno straordinario per questa città che celebra i suo 2500 anni e si prepara ad accogliere i pellegrini del Giubileo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo progetto, in particolare l’amministrazione comunale con il Sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, che mi ha onorato con la sua presenza al taglio del nastro istituzionale, il capo di gabinetto, i dirigenti e tutti i professionisti che si sono adoperati per agevolare il mio soggiorno a Napoli. Ringrazio Leica, che mi ha scelto come suo ambasciatore nel mondo».

Le opere fotografiche che compongono la mostra curata da Gastone Scarabello e coordinata da Alberto Sichel su territorio nazionale e da Carla Travierso su Napoli, sono tratte dal volume fotografico “Asia”, edito da Grafiche Antiga, con la prefazione di Vittorio Sgarbi.

Con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli, Napoli è stata la quinta tappa del tour fotografico che coinvolgerà altre città capoluogo di provincia italiane fino a dicembre 2026 ed è organizzato in collaborazione con Ambasciata del Giappone, Ambasciata e Consolato Generale del Vietnam, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, Reale Ambasciata di Thailandia e Ambasciata e Consolato Generale dell’India in Italia.

La promozione della mostra fotografica allestita nelle Antisale dei Baroni è stata sostenuta dal Leica Store Napoli in via Nisco, che ha ospitato un teaser di “Asia”, esponendo dieci immagini e invitando cittadini e turisti ad ammirare l’intero viaggio “orientale” al Maschio Angioino.