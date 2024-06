In partenza un corso online gratuito in lingua inglese

Dal 10 Luglio fino al 29 Luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 studenti , liberi professionisti disoccupati, inoccupati , invalidi civili e casalinghe possono partecipare gratuitamente ad una formazione interamente in lingua inglese che si svolgerà direttamente sulla piattaforma For Me .

Il corso è stato ideato dal docente e orientatore salernitano Alfonso Angrisani ed è stato realizzato con la Società Form Retail di Napoli

I requisiti sono i seguenti .

-Età 16-65 anni ;

-Residenza in Italia ;

– il corso è aperto esclusivamente a disoccupati , inoccupati , studenti e liberi professionisti ( non possono partecipare lavoratori dipendenti né altri lavoratori autonomi);

– È completamente gratuito.

Le modalità sono le seguenti :

Online;

Lunedì al venerdì;

Ore 09.00- 13.00;

Durata 55 h;

Periodo 10 Luglio 29 Luglio;

Si consiglia a

Studenti che vogliono maturare competenze in lingua inglese ;

liberi professionisti che hanno la necessità di studiare la lingua inglese per ampliare i loro orizzonti professionali;

casalinghe che vogliono riprendere lo studio della lingua inglese ;

disoccupati e inoccupati i quali vogliono inserire nel proprio curriculum una competenza linguistica per essere competitivi nel mondo del lavoro.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato.

Per iscriversi al corso bisogna inviare una mail all’ indirizzo formazione.tartarugaplatform@gmail.com la seguente documentazione ( Carta d’identità e codice fiscale e curriculum vitae firmato aggiornato con la legge sulla privacy)

In alternativa la documentazione può anche essere trasmessa tramite whatsapp al numero di telefono 3334165622 oppure alla mail dottangrisanialfonso@gmail.com

Per informazioni potete contattare la segreteria al numero di telefono 3334165622