In Phiilosophy Festival ai Giardini la Mortella

- pubblicità -

Come ogni anno, la Fondazione William Walton torna ad accogliere ai Giardini la Mortella “In Philosophy Festival”, il Festival internazionale di Filosofia di Ischia, con due appuntamenti che danno il via alle giornate conclusive di conferenze tematiche: il Concerto e la Lectio Magistralis.

Si inizia mercoledì 24 settembre alle 20:00, con un concerto di musica classica organizzato dalla Fondazione Walton; il giorno dopo, giovedì 25 ci sarà la registrazione dei partecipanti al Festival seguita alle 19:30 dalla Lectio Magistralis tenuta da Paolo Ercolani, dell’Istituto Italiano di studi filosofici e condirettore del Festival, sul tema “Felicità artificiale. L’umano di fronte alle nuove tecnologie”.

Il concerto di mercoledì 24 settembre vedrà la pianista Jole Barbarini impegnata in un progetto affascinante, un game-concert dal titolo “List XXI. Tales of travel and love.”

Si tratta di un progetto multidisciplinare e interattivo che unisce composizioni originali di Liszt e brani di autori contemporanei, esplorando il viaggio del compositore attraverso l’Italia che si svolse fra il 1838 e il 1839 con Marie d’Agoukt. Il concept incarna la sua visione della esecuzione musicale come ponte tra la musica classica ed il presente e prevede la partecipazione interattiva del pubblico.

Jole Barbarini è nata a Bologna l’11 settembre 1999. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di sei anni, proseguendo sotto la guida di Lina Tufano presso il Conservatorio D. Cimarosa di Avellino, dove ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in Pianoforte con lode nel 2020. Ha inoltre completato un Master in Sound Design e Composizione Musicale per Cinema, TV e Videogiochi presso l’Università Tor Vergata di Roma.

Ha arricchito la sua formazione pianistica attraverso masterclass con rinomati pianisti come Andrea Lucchesini, Roberto Prosseda, Konstantin Bogino. Ha partecipato a un corso annuale con Alessandro Taverna presso la Scuola di Perfezionamento Musicale “Santa Cecilia” di Portogruaro (VE), e a un Light Course con Filippo Gamba presso l’Accademia di Musica di Pinerolo (TO). Si è esibita in numerose sale Italiane e a Salisburgo in Austria. Ha sempre coltivato un forte interesse per la musica da camera, esibendosi con numerosi musicisti tra cui il violoncellista Klaus Broz e l’oboista Diego Dini Ciacci, e formando il Duo Façade con il pianista Antonio Coiana.

Accanto alla sua carriera pianistica, è attiva nella gestione dei social media per organizzazioni e festival della scena musicale classica italiana, e collabora regolarmente con la rivista Suonare news.

Ingresso gratuito dalle ore 19:30, previa prenotazione al 081-986220 o info@lamortella.org fino ad esaurimento dei posti disponibili.