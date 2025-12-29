In Re minore, il cortometraggio al Capri, Hollywood

- pubblicità -

Prosegue il percorso festivaliero di In Re minore, il cortometraggio diretto da Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazini, che sarà presentato al 30° Capri, Hollywood – The International Film Festival. Il film è in programma il 30 dicembre alle ore 18.00 presso il Cinema Paradiso di Anacapri, una delle sale simbolo della manifestazione. Dopo l’anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, alla presenza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, e la successiva presentazione al 17° Ortigia Film Festival, In Re minore approda a Capri Hollywood.

Realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il cortometraggio è una toccante riflessione sull’elaborazione del lutto e sull’umanità nascosta dietro la divisa. In Re minore rappresenta il secondo capitolo di una trilogia che Castaldo dedica alla figura del pompiere, iniziata con Gli elefanti, corto incentrato sul bisogno di empatia. Con In Re minore, Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazini proseguono un percorso cinematografico che mette al centro l’uomo prima del ruolo, confermando una visione autoriale attenta, sensibile e profondamente contemporanea.