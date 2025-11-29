Inaugurato Centro Donna a Pianura

All’inaugurazione è intervenuta l’assessora alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, che ha preso parte anche all’incontro di sensibilizzazione e confronto per sostenere e promuovere la cultura del rispetto.
La coordinatrice del Centro Donna Luciana Sullo ha presentato il progetto e le attività già avviate, mentre la psicologa Francesca Diffidenti ha condiviso riflessioni sulle esperienze raccolte nei gruppi di ascolto. Momento centrale è stata la proiezione del video con le testimonianze delle donne che hanno scelto di raccontare la loro storia, segno di coraggio e speranza.
“È un luogo di incontro accogliente ed aperto a cui tutte le donne possono accedere per trascorrere momenti di serenità e di svago -ha sottolineato l’assessora alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante– c’è la possibilità di fare sport, tenere colloqui con avvocati e psicologi, ma soprattutto le donne possono venire qui per dedicarsi del tempo, stare insieme e conoscersi.
È molto importante per questa Amministrazione –ha concluso Ferrante– perché significa iniziare a cambiare cultura e mentalità e fare un piccolo passo verso quella rivoluzione culturale ancora necessaria per eliminare completamente il fenomeno della violenza sulle donne”.
