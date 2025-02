Incantesimi Solari, la docuserie che racconta Napoli

- pubblicità -

Questa mattina, presso la Fondazione Banco di Napoli, si è tenuta l’anteprima di Incantesimi Solari, la serie di documentari prodotta da Docuclub che racconta Napoli attraverso le figure che ne hanno segnato la storia culturale e artistica.

Il progetto si sviluppa in tre tappe, ciascuna dedicata a personalità che hanno contribuito a costruire il mito e l’identità della città, superando i luoghi comuni e offrendo nuove prospettive sulla sua eredità storica.

La seconda tappa, presentata ufficialmente oggi, è dedicata a quattro grandi napoletani che hanno lasciato un segno profondo nella storia cittadina e oltre: San Gennaro, Luca Giordano, il Principe di Sansevero e Vincenzo Gemito. Figure emblematiche di epoche e ambiti diversi, ciascuno di loro ha contribuito a definire l’immagine di Napoli come capitale d’arte, fede e ingegno. Un viaggio che, come spiega Tobia Iodice, curatore del progetto, “non si limita a raccontare queste storie, ma le custodisce e le tramanda. Napoli sta diventando una grande meta turistica e, nel bene e nel male, rischia di perdere la sua anima più profonda. ‘Incantesimi Solari’ vuole essere un modo per proteggerla e trasmetterla alle nuove generazioni.”

A sostenere questa iniziativa è la Fondazione Banco di Napoli, che condivide pienamente la missione del progetto. Ciro Castaldo, direttore della Fondazione, sottolinea: “Questa istituzione rappresenta cinque secoli di storia e il documentario rafforza la memoria collettiva della città, valorizzando la sua anima culturale.” Anche Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura del Comune di Napoli, riconosce l’importanza di una narrazione autentica: “Napoli è una città di produzione culturale e ha bisogno di raccontarsi con linguaggi che vadano oltre le banalizzazioni dei social. Progetti come questo restituiscono un’immagine autentica della città.”

Il documentario rappresenta anche un importante passo avanti per Dreamer & Partners, come spiega il suo presidente Giovanni F. Russo: “Con ‘Incantesimi Solari’ nasce DocuClub, una casa di produzione culturale che porterà il patrimonio napoletano su TV e social, rendendolo accessibile a un pubblico sempre più ampio.” Infine, il regista Pasquale Rosiello affida alla sua speranza il messaggio conclusivo: “Spero che questo documentario faccia accendere scintille di cultura e meraviglia in tutti voi.” La presentazione è stata arricchita dall’esibizione della Corale Franco Italiana dell’Istituto Grenoble di Napoli, diretta dal maestro Roberto Franco. Le puntate del documentario saranno visibili tutti i venerdì alle 21 sul canale regionale Tele Club Italia.