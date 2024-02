Incontro con l’Ucraina in Europa domenica 25

Domenica 25 febbraio 2024, a partire dalle 15, presso la sede della Fondazione Alessandro Pavesi, in via dei Cristallini 73, si terrà il primo degli Incontri CulturALI – Storia, Musica e Tradizioni organizzati dall’APS Dateci le Ali, con il patrocinio del Consolato Generale dell’Ucraina e il sostegno dello scrittore e compositore Dmytro Khoma, dal titolo “Incontro con l’Ucraina in Europa”.

L’evento, primo di un ciclo di eventi a cadenza bimestrale, parte dalla volontà di far conoscere la cultura ucraina, le sue tradizioni, la sua musica, il suo cibo, perché solo attraverso la conoscenza può realizzarsi l’integrazione tra i popoli, e per sostenere così le attività dell’APS Dateci le Ali, dal 2022 sul territorio di Napoli, per l’accoglienza dei rifugiati ucraini e di chiunque abbia necessità.

Punto fondamentale dell’evento saranno le testimonianze dirette di alcuni rifugiati che in Italia si sono dovuti reinventare un lavoro e una vita, avendo lasciato tutto nel loro Paese. Sarà presente la fiorista Vittoria Ishchenko, che qui ha iniziato a creare composizioni di fiori di carta e curerà l’allestimento della sala; Mykhalchenko Haliia, artista che dipinge sul legno utilizzando il Petrikivskij stile, uno stile di pittura ornamentale caratterizzato da fiori e diversi altri elementi naturali, oltre ad altri artisti che si esibiranno sul palco. All’evento interverrà il Console Generale d’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, insieme ad altri rappresentanti di consolati e di istituzioni locali.

La data del 25 febbraio non è casuale. Lesja Ukraïnka, pseudonimo della poetessa Larysa Petrivna Kosač-Kvitka, è nata il 25 febbraio del 1871; e nel 2021 sono stati festeggiati i 150 anni dalla sua nascita. Perché proprio lei? Perché in questi incontri si tratterà della cultura di un Paese, ma soprattutto della dignità dell’Ucraina, colpita dalla guerra, tema caro alla poetessa, sostenitrice dell’indipendenza del Paese. Da ricordare il film di animazione Mavka e la foresta incantata realizzato dall’Animagrad Animation Studio di Kyiv, rielabora in chiave moderna il poema La canzone della foresta della poetessa, proiettato nelle sale italiane nel 2023.

Tra interventi, testimonianze, musica e letture il 25 febbraio rappresenta un’occasione di incontro e di confronto.