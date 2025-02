Incontro con Massimo Saretta al Leica Studio venerdì 21

- pubblicità -

Venerdì 21 febbraio, alle 17.00, il fotografo Massimo Saretta, autore dei 100 scatti “Asia”, in mostra nelle Antisale dei Baroni al Maschio Angioino (Castel Nuovo) fino al 28 febbraio, incontrerà appassionati e non, negli spazi di Leica Store Napoli, in via Nisco 25, dove sono esposte, in esclusiva, immagini teaser della personale allestita al Maschio Angioino. Saretta racconterà agli ospiti dell’evento i viaggi che ci sono dentro e dietro ogni immagine e, dopo il suo racconto, sarà presentata la rivista internazionale Madeleine. Pubblicata da Incandenza in italiano e inglese, la rivista racconta le eccellenze del Made in Italy nel mondo e viene distribuita in occasione dei più importanti festival di cinema, come sta avvenendo in questi giorni alla 75esima Berlinale 2025.

A raccontare la visione e la missione di Madeleine, il suo approccio editoriale e il ruolo che intende ricoprire nel panorama culturale internazionale, ci saranno, insieme a Massimo Saretta, i giornalisti Alberto Sichel, Emanuela Felle (content strategy manager Incandenza), Massimo Colonna (founder di Incandenza) e Giuliana Tizzano e Mariano Russo di Leica Store Napoli.

L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti legati alla mostra fotografica di Massimo Saretta, e nasce con l’obiettivo di creare un punto d’incontro tra il mondo della cultura, della fotografia e dell’editoria.

Con “Asia”, Massimo Saretta, fotografo Certified by Leica, intende condividere con il pubblico parte di un lavoro in cui si ritrovano luoghi, persone, momenti di vita, usi, costumi e spiritualità di territori affascinanti. Attraverso uno sguardo indagatore e curioso, in una persona con mente aperta e scevra da precomprensioni, l’autore degli scatti conduce l’osservatore fin dentro quei luoghi d’Oriente che tanto differiscono dalla contemporaneità occidentale. Le immagini fotografiche artistiche, caratterizzate da cromatismi e forti contrasti, rappresentano quindi una scintilla esistenziale che intende accendere una fiamma di consapevolezza del “diverso” negli occhi e nel pensiero di chi guarda.

Con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli, Napoli è la quinta tappa del tour fotografico che coinvolgerà altre città capoluogo di provincia italiane fino al 2026 ed è organizzato in collaborazione con Ambasciata del Giappone, Ambasciata e Consolato Generale del Vietnam, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, Reale Ambasciata di Thailandia e Ambasciata e Consolato Generale dell’India in Italia.

Massimo Saretta

Massimo Saretta è nato nel 1958 a Padova, città in cui vive e dove ha sede da più di trent’anni il suo studio di fotografo artistico professionista. Fin da giovane si è dedicato con passione allo studio dell’arte della fotografia, raccogliendo lusinghieri successi grazie alle numerosissime esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero. Armato della sua inseparabile macchina fotografica, Saretta ha compiuto moltissimi viaggi in giro per il mondo, approfondendo tecnica e abilità nella preparazione degli scatti, specializzandosi nella fotografia di “reportage”. La sua sensibilità l’ha portato a fissare negli scatti attimi di indubbia suggestione emotiva. L’esperienza in Asia è cominciata nel 2000, quando ha iniziato a visitare questo immenso e variegato paese dove è spesso tornato fino ad oggi.

“Asia” mostra fotografica di Massimo Saretta

Antisale dei Baroni – Castel Nuovo (Maschio Angioino)

Dall’1 al 28 febbraio

Dal lunedì al sabato – dalle 8.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30)

L’ingresso alla mostra è gratuito

Organizzazione e coordinamento:

Alberto Sichel – territorio nazionale

Carla Travierso – Napoli