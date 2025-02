Incontro su Giordano Bruno lunedì 17 a San Domenico Maggiore

- pubblicità -

Lunedì il 17 febbraio 2025 alle ore 17.30 ritorna l’annuale appuntamento di Filosofia fuori le Mura dedicato a Giordano Bruno nel Complesso di San Domenico Maggiore di Napoli, nella Sala del Capitolo.

Non è una commemorazione ma un dialogo con Giuseppe Ferraro e Nino Daniele, con letture di Jenny Del Prete.

Giordano Bruno ha vissuto nel tempo del passaggio alla Modernità, così come oggi viviamo la transizione digitale. Un passaggio d’epoca, moda, termini e voci. Il moderno è stata la transizione verso la soggettività e la costituzione sociale degli stati. La costituzione della coscienza e degli Stati sono oggi in crisi, o meglio, in transito, nel passaggio verso ciò che ignoriamo e stiamo vivendo con mancanza di coscienza.

Ricordare Giordano Bruno significa dialogare con le sue pagine non per catalogarle e fissarle negli scaffali del tempo, ma per ritrovare il nostro tempo delle forme dell’anima, riprendendo l’immagine dell’anima del mondo che si fa sfondo e voce dell’essere presente. Quando il mondo sembra aver perso coscienza smemorandosi nei dati dell’IA e nella conquista predatoria del cielo. Il desiderio dell’anima è la speranza dell’umano.

L’anima non è la coscienza ma senz’anima la coscienza inaridisce, perde la sua attesa, smarrisce le sue risposte. L’anima si allontana quanto il potere diventa una proprietà privata del bene comune. Siamo ombre d’idee alla luce del che illumina l’immenso, ne siamo parte e tutto. L’anima si ha quando si dà dando se stessi, la vita è un dono che si restituisce nella presenza consapevole del proprio tempo appreso con il pensiero del bene comune. Fare la propria parte è trovare nel tutto la parte e nella parte tutto, essere di parte senza essere parziali, ma partecipi. Giuseppe Ferraro

Filosofia Fuori le Mura è una pratica educativa sui luoghi d’eccezione, sui confini interni alla Città, confini di voci, escluse, recluse o perdute. Ambisce a fare della Città una Scuola per ritrovarne i suoi sentimenti, abitarla dei legami che la sostengono e la liberano.

Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria al link:

https://www.eventbrite.it/d/italy–napoli/giordano–bruno/

Info: info@filosofiafuorilemura.it https://www.filosofiafuorilemura.it/