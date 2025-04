Indian Film Festivaal, ultimo appuntamento venerdì 4 al Modernissimo

- pubblicità -

Giunge al termine il tour per l’Italia della selezione speciale dell’Indian Film Festival, organizzato e promosso dall’Ambasciata Indiana a Roma. Dopo il successo della prima edizione dell’Indian Film Festival che ha raccolto a Roma, dal 7 all’11 febbraio, il meglio del cinema indiano oltre Bollywood, la rassegna ha portato in tour la proposta del festival: film espressione della ricchezza linguistica e culturale dell’India, tutti in anteprima italiana. Non solo film in lingua Hindi ma anche in Telugu, Tamil, Kannada.

Dopo le proiezioni a Bressanone e Caserta, il tour si conclude a Napoli con la proiezione del 4 aprile di Gangubai Kathiawadi (2022) di Sanjay Leela Bhansali che si terrà alle ore 16.00 al Multicinema Modernissimo. Il film è stato presentato in anteprima nel 2022 al 72° Festival di Berlino ed è incentrato sulla vita di Gangubai Kothewali, una donna molto potente vissuta negli anni ’60, nota anche come “La maîtresse di Kamathipura’ per i suoi legami con la malavita.

La rassegna in tour è promossa dall’Ambasciata Indiana a Roma ha come partner Government of India Ministry of Information and Broadcasting, NFDC- National Film Development Corporation of India. Tutte le proiezioni saranno in lingua originale sottotitolate in italiano e inglese.