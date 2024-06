Integrazione dei cittadini extracomunitari, il bilancio delle attività di SCIC

I risultati del lavoro svolto e le esperienze maturate nell’ambito del progetto SCIC sono stati discussi questa mattina nel corso di un convegno che si è svolto nel Real Albergo dei Poveri.

SCIC – Sistema cittadino per l’integrazione di comunità – ha l’obiettivo di migliorare i servizi del Comune di Napoli in favore dei cittadini stranieri provenienti da paesi extraeuropei e si articola in attività e interventi con un approccio interculturale.

L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale, lavorativa ed economica, culturale e abitativa degli immigrati extracomunitari. Le attività sono finanziate dal Fondo nazionale politiche migratorie e realizzate dal Comune con la partnership di Action Aid International Italia ETS, CIDIS Impresa Sociale ETS, Dedalus Cooperativa Sociale, LESS Cooperativa Sociale, Traparentesi APS: organizzazioni che da anni sono operano sul territorio.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, cui sono seguiti interventi che si sono focalizzati su specifiche tematiche come l’integrazione delle donne e delle nuove generazioni, sui prodotti creati e sugli obiettivi raggiunti.