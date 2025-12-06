Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania, presentazione nuovo catalogo lunedì 15

- pubblicità -

Il patrimonio culturale immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, confermando la vitalità, la profondità culturale e la capacità delle comunità locali di custodire e rinnovare le proprie tradizioni.

Lunedì 15 dicembre, alle ore 9.30, il Teatro Trianon Viviani di Napoli ospiterà la presentazione ufficiale dei nuovi iscritti all’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania (IPIC) e della terza edizione del catalogo aggiornato (Fondi Coesione Italia 21/27 nell’ambito della DGR n. 616/2024).

L’IPIC, istituito dalla Regione Campania, nasce per censire, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale regionale, in coerenza con la Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge n. 167/2007.

Con “patrimonio culturale immateriale” si intendono celebrazioni, espressioni, saperi, ritualità e momenti festivi collettivi, comprese le manifestazioni religiose e i contesti culturali ad essi associati, la cultura agro-alimentare. Elementi che le comunità riconoscono come parte fondante della propria identità e che vengono trasmessi di generazione in generazione, rinnovandosi nel rapporto con l’ambiente, la natura e la storia.

Durante l’incontro sarà presentata anche la nuova edizione del catalogo IPIC, un volume di 444 pagine, redatto in italiano e inglese, che raccoglie e descrive i 170 elementi attualmente iscritti all’Inventario. Un’opera che si conferma strumento indispensabile per studiosi, operatori culturali, amministratori e cittadini interessati a conoscere e approfondire la ricchezza del patrimonio culturale immateriale campano.

La giornata si aprirà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi introduttivi di Rosanna Romano, Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo, Vincenzo Santoro (ANCI), Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale MiC, Francesco Morra, Presidente ANCI Campania, e Luigi Barbati, Presidente UNPLI Campania.

A seguire, dalle ore 10.45, inizieranno le presentazioni dei nuovi iscritti nelle diverse sezioni dell’Inventario: Espressioni, a cura di Enrica Amaturo dell’Università “Federico II”; Agro-alimentare, a cura di Marino Niola dell’Università “Suor Orsola Benincasa”; Saperi, a cura di Nadia Murolo, Dirigente Settore Promozione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania; Celebrazioni, a cura di Maria D’Ambrosio dell’Università “Suor Orsola Benincasa”. Ogni sezione sarà introdotta da un video realizzato da Scabec, società campana per i beni culturali. La testimonianza artistica sarà affidata a Benedetto Casillo, legato alla Festa di Piedigrotta.

La mattinata si concluderà alle ore 12.45 con un dibattito e le conclusioni del Comitato Regionale IPIC, che farà il punto sul percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale campano, sottolineandone il ruolo strategico per l’identità, la coesione e lo sviluppo culturale del territorio.

La presentazione rappresenta un momento di confronto e di crescita condivisa, ma soprattutto un invito a riconoscere il valore di un patrimonio vivo, che continua a trasformarsi, a generare comunità e a raccontare la Campania attraverso le sue tradizioni, i suoi riti e i suoi saperi.