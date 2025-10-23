Io sono Rosa Ricci, prequel di Mare Fuori

- pubblicità -

Prosegue al The Space Cinema Nola la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.

Venerdì 31 ottobre, infatti, alle ore 21:00, Maria Esposito saluterà gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del nuovo film “Io Sono Rosa Ricci”, prequel della serie TV di grande successo “Mare Fuori”.

Insieme all’attrice protagonista, in sala saranno presenti anche la regista Lydia Patitucci, la cantante Silvia Uras, e l’attore e cantautore Raiz.

Io sono Rosa Ricci, film diretto da Lyda Patitucci, è il prequel della serie di successo Mare Fuori, incentrato in particolare su Rosa Ricci, il personaggio interpretato da Maria Esposito.

Il film racconterà la storia di Rosa prima del suo arrivo in carcere, l’IPM di Napoli, approfondendo il suo legame con il clan criminale dei Ricci fino ad arrivare alla causa del suo arresto.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1033/HO00003195/46649

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema