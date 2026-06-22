Ischia Film Festival, la sezione Location Negata

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“Il cinema vive di luoghi, ma sa anche dare voce a quelli che nessuno guarda – osserva Michelangelo Messina, direttore artistico del festival – . ‘Location Negata’ non è un’appendice della rassegna: è il punto in cui il festival si fa più scomodo e necessario, perché punta la macchina da presa là dove la cronaca si volta dall’altra parte. Sono spazi sottratti, contesi, dimenticati, eppure è in essi che si decide cosa significhi oggi avere o non avere un posto nel mondo”.

I cortometraggi

I sei cortometraggi quest’anno hanno in comune una forma di sparizione: di una persona, di un’identità, di un diritto a esistere.

In The Spectacle di Bálint Kenyeres, dopo il passaggio al Festival di Cannes, tra Francia e Ungheria un bambino rom viene sollevato verso la luce, fino a mostrare come quella luce, all’improvviso, si spenga. In anteprima assoluta, Il Digiunatore di Luigi Timpano e Federico Brullo insegue, in una città sacra e indifferente, la leggenda di un uomo che scelse di smettere di mangiare. L’anteprima europea Chro dell’iraniano Hamed Bahrami fa sbocciare, tra le tombe di un cimitero, una tenerezza inattesa tra due persone in lutto.

Il resto della selezione attraversa altre forme di assenza e smarrimento. In anteprima campana, The Drowned di Alessandro Reato e Davide Negri, una fotografa senza volto attraversa Hong Kong cercando qualcuno svanito tra milioni di sconosciuti, e lascia per strada immagini da cui le figure umane sono state ritagliate via. La stessa fame di riconoscimento muove l’anteprima campana Clout del britannico Jordan Murphy Doidge, dove un dodicenne ossessionato dai social trasforma il ritrovamento di un cadavere in una diretta che gli sfugge di mano. In Sunday di Giulio Tonincelli, in un villaggio del nord Uganda dove la disabilità è marchio e condanna, una ragazzina di quattordici anni risponde al peso degli sguardi nell’unico modo che le appartiene: danzando.

I lungometraggi

Lo stesso sguardo civile attraversa i sei lungometraggi, che intrecciano denuncia e ricerca formale per raccontare chi resiste ai margini della Storia.

In anteprima internazionale, Parallel City della romena Ana Mărgineanu, a Timișoara, una donna in frantumi trova una ragione nei tre bambini afghani che accudisce, alla vigilia di un attraversamento di confine che può rovinare tutto. In anteprima italiana, Mundurukuyü – The Forest of the Fish Women, firmato dalle registe Aldira Akay, Beka Munduruku e Rilcélia Akay, ci porta sulle rive del Tapajós, dove la mitologia Munduruku fa della foresta una famiglia da difendere.

Anteprima campana, The Mission del collettivo palestinese Gaza Collective segue un chirurgo che torna a operare sotto le bombe, e la sua équipe che filma l’indicibile delle sale operatorie.

A rappresentare l’Italia è Dom di Massimiliano Battistella: la storia di Mirela, bosniaca arrivata bambina con un convoglio umanitario durante l’assedio di Sarajevo, che trent’anni dopo torna a cercare le compagne, la madre e una patria perduta.

A spingersi dentro altre ferite aperte del presente è l’anteprima campana Les recommencements / New Beginnings di Isabelle Ingold e Vivianne Perelmuter, che accompagna un veterano del Vietnam tra le sue terre tribali in California, dove violenza e devastazione ambientale riaprono vecchie ferite.

Il diritto di restare è al centro di Nel buio dell’acqua / In the Darkness of Water dello spagnolo David Rodríguez de la Morena: Mauro Morandi, ottant’anni, di cui trenta passati a custodire un’isola, scopre che verrà sfrattato.

Non un catalogo di emergenze

Luoghi distanti per latitudine ma vicinissimi per ciò che mettono in gioco, questi dodici film disegnano una geografia di chi rischia di sparire dalle carte e pretende, invece, di restarci. Non un catalogo di emergenze, ma il ritratto testardo di un’umanità che si rifiuta di essere cancellata.

Ischia Film Festival è sostenuto da: MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Campania – Film Commission Regione Campania, BONACINA, BPER Banca e si svolge sotto il patrocinio dei comuni di Ischia e Forio.